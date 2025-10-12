La Guardia Civil de Almería desarrolla su acto institucional con motivo de la celebración de la Virgen del Pilar

Archivo - El presidente de Diputación de Almería felicita a la Guardia Civil en la festividad de la Virgen del Pilar. - DIPUTACIÓN DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha desarrollado este domingo, 12 de octubre, en el acuartelamiento de la Comandancia de Almería, el acto institucional central a nivel provincial con motivo de la celebración de la Festividad de la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo.

A su vez, en muchas otras localidades de la provincial, en función de las posibilidades, se realizan actos similares de menor envergadura como muestra de agradecimiento hacía administraciones, instituciones y ciudadanía en general, según ha detallado el Instituto Armado en una nota.

La parada militar en la capital ha dado comienzo a las 12,00 horas en el patio del acuartelamiento de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. Con anterioridad al acto castrense, se ha celebrado una Misa en la iglesia de Santa Teresa de Jesús, en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pilar.

La secuencia de los actos se ha desarrollado con la recepción de las autoridades, la imposición de las condecoraciones --Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, Cruz de plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil y Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco-- a más de quince Guardias Civiles destinados en la provincia de Almería y las alocuciones del Coronel Jefe de la Comandancia, José Antonio Carvajal Cantarero, y del Subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín Fernández.

Además, también se han interpuesto dos Cruz del Mérito militar con distintivo blanco a un Comandante de la Guardia Civil y un Guardia Civil, una Real y Militar Orden de San Hermenegildo 'Categoría placa' a un Teniente de la Guardia Civil y una categoría de Cruz a un Sargento de la Guardia Civil y Cruz de la Constancia en el Servicio a cinco Guardias Civiles, Cruz al Mérito de la Guardia Civil en la categoría de Plata a un Guardia Civil, Cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco a un Teniente Coronel, a un Sargento a dos Cabos Primeros, a diez Guardias Civiles y un al Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía y a siete Guardias Civiles.

Seguidamente, se ha hecho entrega tres reconocimientos y un premio siendo los que a continuación se detallan. Por la estrecha y constante colaboración que se viene manteniendo con la Unidad de Habilitación de la Secretaría General de la Subdelegación del Gobierno en Almería, dentro de las actuaciones de las Unidades de la Guardia Civil de Almería tramitan a través de dicha dependencia, a la Vicesecretaria General de la Subdelegación del Gobierno, Raquel Contreras Hervás, y la Jefa de Sección de Habilitación, María del Mar Padilla Fernández.

Por el impulso desarrollado de forma coordinada entre la comandancia de la Guardia Civil y el Área de Energía de la Delegación Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Almería, para la mejora de la seguridad colectiva de instalaciones energéticas de la provincia, al Secretario General de la Delegación, José Manuel Rodríguez Rodríguez.

En agradecimiento por el inestimable soporte que facilita la Jefatura del Campo de Maniobras y Tiro del Ejército de Tierra (Viator) para la mejora de la formación del personal de las unidades de la Guardia Civil de toda la provincia de Almería en la instrucción y adiestramiento, al Teniente Coronel Juan Vicente García García.

Para finalizar, se ha rendido un homenaje a aquellos Guardias Civiles que dieron su vida en el cumplimiento de su deber y se ha entonado el himno de la Guardia Civil, culminando el acto con un desfile de la Unidad de Honores conformada para la ocasión.