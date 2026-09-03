El herido por disparos de la A-92 en Las Tres Villas (Almería) es un hijo del prófugo de la justicia 'Saúl el Viejo'

Archivo - Agente de la Guardia Civil de Tráfico. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El varón que resultó herido este miércoles de al menos un disparo cuando circulaba con su vehículo por la A-92 a la altura de Las Tres Villas (Almería) es uno de los hijos del conocido como 'Saúl el Viejo', al que la Guardia Civil busca desde hace más de un año por el crimen de un joven de un clan rival en Puente del Río (Adra), lo que ha provocado diversos episodios violentos desde junio de 2025.

Fuentes de la investigación han confirmado que el herido, que sigue ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas, es quien meses atrás publicó un vídeo a través de la red social TikTok en el que pedía el cese de la violencia entre ambas familias después de que 'Los Saúles' se hubieran alejado de la localidad abderitana.

Desde la Guardia Civil mantienen abierta la investigación para determinar cómo se sucedieron los hechos y tratar de localizar al autor material de los disparos, si bien han declinado precisar si entre las hipótesis se encontraría un nuevo capítulo de ajuste de cuentas entre las familias.

La investigación también trata de esclarecer el posible uso de un vehículo que fue incendiado poco después de los hechos y que se localizó en el término municipal de Abrucena, a apenas 15 kilómetros del lugar de los disparos. El mismo ha sido trasladado a un depósito y ha quedado a disposición de la autoridad judicial

Consultada por Europa Press, la defensa legal de 'Los lateros' ha rechazado la participación de ninguno de sus miembros en este caso, que se inició sobre las 14,20 horas de este miércoles, cuando se alertó de un accidente en el kilómetro 344 de la A-92 sentido Granada en el que un coche se había salido de la vía tras recibir varios disparos desde otro vehículo.

El conductor sufrió un disparo en un pie, lo que ha provocó que descarrilara y quedara accidentado. El varón fue evacuado por el 061 por vía aérea hasta el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería.