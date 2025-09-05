Herido un varón durante el desembarco de una patera en la Cala de San Pedro, en el Parque Cabo de Gata-Níjar (Almería)

NÍJAR (ALMERÍA), 5 (EUROPA PRESS)

Los servicios sanitarios del 061 han atendido a un varón que ha resultado herido cuando se producía el desembarco de una patera con un número indeterminado de personas en la costa de la Cala de San Pedro, en Níjar (Almería).

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han indicado a Europa Press que la llegada de la patera ha tenido lugar sobre las 13,50 horas, conforme a los avisos recibidos por los que se ha dado aviso a Guardia Civil, Cruz Roja y Policía Local de Níjar.

Se trata, al menos, de la segunda patera localizada en las costas de Níjar durante la presente jornada después de otra más identificada sobre las 3,10 horas en la playa de San José, donde un alertante avisaba del desembarco de entre "30 y 40 personas".