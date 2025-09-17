Herido un varón tras ser apuñalado en el costado en una vivienda del barrio de Pescadería, en Almería

ALMERÍA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido evacuado al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería tras haber sido apuñalado en el costado por una mujer, que también ha sido trasladada al centro sanitario, en una vivienda situada en la calle Remo del barrio almeriense de Pescadería.

Fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han confirmado a Europa Press que sobre las 18,30 horas se recibió una llamada de un familia en la que se alertaba de que había un varón herido de arma blanca tras una supuesta disputa.

Desde el centro coordinador se dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y efectivos sanitarios, que atendieron a la pareja y la trasladaron tanto a la presunta autora como a la víctima al centro hospitalario. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación.