La hermana de John Lennon participará en las II Jornadas dedicadas al músico en Almería los días 9 y 10 de octubre

Estatua de John Lennon durante la presentación de las II Jornadas John Lennon en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Casa del Cine acogerá los días 9 y 10 de octubre las II Jornadas John Lennon en Almería, una edición que contará con la participación de Julia Baird, hermana del músico británico, y que coincidirá con el 60 aniversario de su presencia en la ciudad, a la que llegó en 1966 para participar en el rodaje de la película 'Cómo gané la guerra'.

El programa incluirá charlas, encuentros, un 'scape room', cuentacuentos, 'performances' y música en directo, además de contenidos relacionados con la historia de 'Cómo gané la guerra' y otros lugares vinculados a 'The Beatles' en distintos puntos del mundo, según ha detallado el Consistorio en una nota.

El concejal de Cultura, Educación, Museos y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que la estancia de Lennon en Almería mantiene seis décadas después su vínculo con la historia cultural de la ciudad.

"John Lennon no fue simplemente una estrella internacional que pasó por Almería durante el rodaje de 'Cómo gané la guerra'. Su estancia dejó una huella que, con el paso de los años, se ha convertido en uno de esos vínculos singulares que conectan nuestra ciudad con la cultura universal", ha subrayado.

Para Pérez de la Blanca, la presencia de Julia Baird supone "un privilegio" y ofrece la posibilidad de acercarse no solo al mito, sino también "a la persona que había detrás de él".

El edil también ha subrayado el carácter abierto de las jornadas, concebidas para públicos diversos, desde quienes llevan décadas siguiendo la trayectoria de The Beatles hasta quienes descubrieron posteriormente la obra de Lennon o simplemente sienten curiosidad por conocer qué hizo el músico británico en Almería en 1966.

"Hace seis décadas, John Lennon llegó a Almería para trabajar en una película. Hoy, 60 años después, seguimos hablando de aquel momento, seguimos investigándolo, seguimos escuchando su música y seguimos encontrando nuevas historias alrededor de aquella experiencia", ha señalado.

Por su parte, el presidente de la 'Asociación John Lennon Almería Forever', Chipo Martínez, ha destacado la importancia de que Julia Baird, presidenta honoraria de Strawberry Field, participe en las jornadas.

Martínez ha señalado que su participación "acompaña la unión que se va a producir entre Strawberry Field, en Liverpool, y la Casa del Cine". Son dos lugares conectados "por la memoria de Lennon y por una canción que ha recorrido el mundo".

"Ahora queremos que esa conexión se traduzca también en una relación cultural duradera, que nos permita compartir nuestra historia, acercar nuestros públicos y seguir trabajando juntos", ha resaltado Martínez.