Hernando (PP) no se retractará y afea a Martínez (PSOE) que hable de "Franco, que es lo que a él le pone"

ALMERÍA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP al Senado por Almería Rafael Hernando ha trasladado este lunes que no se va a "retractar de nada" tras la demanda de conciliación interpuesta contra él por el ex director general de Memoria Histórica y número 1 del PSOE al Congreso, Fernando Martínez, a quien le ha reprochado que no hable de los "problemas de los almerienses" sino de Franco, "que es lo que parece que a él le pone".

"Al pairo y al colorcito del dinero de la ley de Memoria Histórico ha habido algunos que se han beneficiado y, entre esos, está el señor Martínez", ha asegurado Hernando, quien ha añadido que en su "poder" obras listados de los ministerios de Presidencia y de Interior "donde se puede constatar que como director de unos programas se le adjudicaron más de 80.000 euros".

A preguntas de los periodistas, quien fuera portavoz parlamentario del PP ha señalado que Martínez "no es el primero que se querella contra mi" y ha remarcado que, en los casos anteriores, "gané todas".

"Josep Borrell se querelló contra mí y le gané. Luego se querellaron los de la memoria histórica y les gané. Y la última que he ganado, con condena a costas además, es a la fundación que tiene el PSOE para querellarse contra cargos del PP, esa que consiguió que finalmente Rajoy se sentase en el banquillo", ha dicho.

Hernando ha lamentado "los aspavientos del señor de la memoria histórica" y ha afirmado que "parece que le encanta hablar de Franco, que murió hace ya mucho tiempo".

"A ver si en esta campaña podemos hablar de los problemas que afectan a los almerienses", ha indicado para añadir que en España "ya hubo un proceso de reconciliación".

"En lo que se refiere a las personas que padecieron la dictadura y la guerra civil, aquello se saldó con el abrazo de la Constitución y con 16.000 millones de euros para reparar las situaciones de injusticia que se produjeron", ha concluido.

La demanda de conciliación, previa a una querella e interpuesta en Madrid por la condición aforada de Hernando invita al representante del PP a "retractarse en los medios aparecidos y al pago de 20.000 euros destinados para exhumaciones de víctimas de la guerra civil y el franquismo".

Hernando le acusó de hacerse con 80.000 euros "para dos estudios que se fabricó" en la Universidad de Almería y "cuyos resultados no hemos conocido ni se han difundido".