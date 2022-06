Las hogueras vuelven al litoral de Almería por la noche de San Juan tras dos años de restricciones por covid-19

ALMERÍA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los municipios del litoral de Almería preparan ya las actividades y celebraciones que tendrán lugar el 23 de junio para celebrar la noche de la víspera de San Juan, en la que las hogueras volverán a encenderse en prácticamente todos los puntos del litoral tras dos años de restricciones a consecuencia de las altas cifras de contagio de covid-19, por las que si bien se permitía el acceso a las playas, las actividades sociales y en grupo quedaban limitadas o prohibidas.

Fuentes municipales han confirmado a Europa Press que el litoral capitalino recuperará este año las hogueras que en 2021 quedaron prohibidas junto con las barbacoas a través de un bando municipal que también recordaba, como en años anteriores, la imposibilidad de celebrar botellones o acampar junto al mar.

La intención del Ayuntamiento de Almería pasa por recuperar la tradición anterior a 2019, sentido en que se preparan conciertos y espectáculos pirotécnicos a la vez que se trabaja en un plan de seguridad y limpieza específicos para esta jornada, previa al festivo local.

El Ayuntamiento de Adra ya ha dado a conocer sus planes para la noche más corta del año en la que desplegará un dispositivo especial de seguridad, emergencias y limpieza a primera hora del jueves, de modo que la hoguera oficial se instalará en la Playa de San Nicolás, donde el Ayuntamiento ha preparado un espectáculo musical a cargo de Los Vinilos a partir de las 22,00 horas y un castillo de fuegos artificiales a partir de la medianoche, a lo que seguirán nuevos conciertos.

En Adra, las hogueras estarán permitidas en casi todas sus playas, en concreto, en El Carboncillo, Sirena Loca y La Caracola, que tradicionalmente tienen mayor afluencia en esta fiesta. En la Playa del Censo estarán permitidas las barbacoas sin fuego en la arena, pero no las hogueras, y en la Playa de San Nicolás no estará permitida la realización de otras hogueras que no sea la municipal ni la instalación de barbacoas ni toldos.

QUEMAS AGRÍCOLAS "PROHIBIDAS"

El Ayuntamiento de El Ejido ha pedido a los usuarios no utilizar maderas con objetos cortantes ni púas, no encender fuegos en zonas no habilitadas, no dejarlas sin supervisión así como evitar el uso de combustibles y líquidos inflamables para, una vez acabada la fiesta, las brasas sean apagadas y la basura recogida. Igualmente, recuerdan que esta fiesta no es una excusa para la quema de restos agrícolas, que está "prohibida".

El amplio litoral de El Ejido contará con un operativo policial de 30 agentes entre las 14,00 horas del día 23 hasta las 7,00 horas del día siguiente, toda vez que un total de 40 socorristas velarán durante toda la madrugada por la seguridad de los bañistas, para quienes también estarán abiertos los 13 módulos sanitarios.

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar trabaja también en un plan específico para la noche de San Juan, que volverá a llevar las tradicionales hogueras a su costa, aunque en el caso de las barbacoas, su regulación y ordenación tendrá lugar a partir del 24 de junio.

La alcaldesa de Níjar, Esperanza Pérez, ha emitido un bando en el que recuerda que si bien se podrán hacer hogueras, está prohibida la quema de "todo tipo de maderas que contengan púas, tornillos o cualquier otro elemento peligroso", toda vez que solamente podrán realizarse hogueras en el terreno comprendido dentro de las playas urbanas de Níjar en horario de 22,00 a 7,00 horas. Así, está "totalmente prohibido realizar hogueras para festejar dicha noche, en cualquier otro lugar del municipio".

LEÑA GRATIS EN CARBONERAS Y 'SARDINADA' EN MOJÁCAR

El Ayuntamiento de Carboneras pondrá a disposición de los usuarios de las playas puntos de recogida de leña gratuita a partir de las 20,00 horas del día 23 en la Playa del Lancón bajo El Galán, en la Playa de Los Cocones-Barquicos en el badén, y en la playa de Las Marinicas en el acceso hacia el chiringuito junto al Puerto Pesquero.

Asimismo, el Consistorio carbonero ofrecerá algunas actividades lúdicas para los bañistas a partir de las 22,30 horas en badén, junto a la playa, con varios conciertos de dj's y una fiesta de la espuma.

Una gran 'sardinada' gratuita es la propuesta con la que el Ayuntamiento de Mojácar quiere celebrar esta festividad a partir de las 21,30 horas en la Playa del Descargador, frente al Hotel Provenzal, donde además habrá a partir de las 19,00 horas animación infantil con juegos hinchables acuáticos, castillo de salto y música.

Además, también se prevé una hoguera infantil a las 22,00 horas con una charanga y un espectáculo pirotécnico a partir de las 0,00 horas antes de la actuación del conjunto Frecuencia Modulada. La música también llegará hasta el Paseo Marítimo de San Juan de los Terreros en Pulpí con el concierto de Henry Méndez, Paula Muñoz y Jessy Roma, entre otros artistas, a partir de las 22,00 horas.