HolyCards Almería presenta su segunda edición con 12.000 álbumes y seis millones de cromos

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, durante su intervención en la presentación de HolyCards Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La colección HolyCards Almería ha presentado este lunes su segunda edición, consolidándose como una de las iniciativas culturales destinadas a difundir y promocionar la Semana Santa almeriense a través de un formato participativo como el álbum de cromos. Tras la buena acogida de su primera edición, el proyecto regresa con una tirada de 12.000 álbumes y más de seis millones de cromos.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, una de las principales novedades de esta edición es el orden narrativo del álbum, que este año sigue el desarrollo natural de la Semana Santa almeriense conforme al calendario de sus jornadas, permitiendo a los coleccionistas recorrer las procesiones desde el inicio de la semana hasta el Domingo de Resurrección.

Además, incorpora un apartado especial dedicado a la Magna celebrada en 2022, uno de los acontecimientos más destacados de los últimos años en la Semana Santa de Almería. La colección incluye también dos nuevas secciones temáticas que amplían el contenido del álbum. Por un lado, un espacio dedicado a las bandas, en reconocimiento al papel fundamental que desempeñan las formaciones musicales en la Semana Santa, encargadas de poner banda sonora a los desfiles procesionales y de aportar identidad y emoción a cada estación de penitencia. Por otro, se incorpora una sección centrada en las devociones de gloria.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha destacado que "para el Consistorio, es un placer colaborar en esta segunda edición que pone en valor el auge de nuestra Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional" y ha resaltado que "los almerienses disfrutan de los desfiles procesionales de las 23 hermandades que salen a la calle estos días de Pasión, pero también lo hacen los turistas que esos días vienen a la ciudad".

Igualmente, ha trasladado el agradecimiento municipal a la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en la persona de su presidente, José Rafael Soto, y a todo el movimiento cofrade "por su trabajo, dedicación y compromiso durante todo el año para cuidar e impulsar nuestra Semana Santa".

Almería amplía además su alcance territorial con una nueva sección dedicada a la Semana Santa de la provincia, compuesta por 126 cartas. En esta edición, el álbum ofrece un recorrido especial por las celebraciones de Garrucha, Vera y Huércal-Overa, incorporando sus tradiciones cofrades al universo HolyCards y dando visibilidad al importante trabajo que realizan las hermandades y cofradías de estos municipios.

Con esta ampliación, la colección busca reforzar el vínculo cultural entre la capital y el resto del territorio provincial, contribuyendo a la difusión del patrimonio religioso y cultural de Almería en su conjunto. La colección HolyCards continúa desarrollándose gracias al apoyo de diversas instituciones y entidades que impulsan iniciativas de promoción cultural.

La colección cuenta con el patrocinio principal de la Junta de Andalucía, junto a CaixaBank y Helvetia, y con la colaboración de la Diputación de Almería y los Ayuntamientos de Almería, Vera y Huércal-Overa. Asimismo, también han participado como colaboradores García Millán, Grupo Concesur BYD, Canal Sur, Asesoría Antonio Pérez y La Voz de Almería, entidades que han querido sumarse a este proyecto que pone en valor el patrimonio, la historia y la tradición de la Semana Santa almeriense.