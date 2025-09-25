Los hosteleros del Paseo de Almería apremian al Ayuntamiento a terminar tramos completos de obra para sus terrazas

ALMERÍA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los hosteleros que desarrollan su actividad en el Paseo de Almería, el cual se encuentra inmerso en unas obras para su peatonalización desde el pasado mes de enero, han urgido al Ayuntamiento a finalizar "tramos completos" para poder recuperar las terrazas, ya que ven "al límite" sus negocios por la afectación de los trabajos.

Así lo han trasladado en una nota a través de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal) tras haber mantenido una reunión con la concejal de Urbanismo y Vivienda, Eloísa Cabrera, quien "no ha despejado ninguna de sus dudas", según han aseverado.

"Los trabajos siguen retrasados y poco de lo prometido se está cumpliendo", han apuntado ante unas obras que, según el cronograma original, debía tener ya finalizadas las fases 1 y 2, esto es, desde la Puerta de Purchena hasta la calle General Tamayo, si bien su avance se ha ido solapando si dar por finalizado ninguno de los tramos aunque varios de ellos se han abierto para el paso de transeúntes.

Los afectados han propuesto que las obras "no continúen en nuevos tramos" hasta que no concluyan los anteriores con el fin "normalizar" el tránsito peatonal y la instalación de terrazas así como para "continuar con cierta normalidad" la actividad de las empresas que están en la parte baja del Paseo, entre General Tamayo y la Plaza Circular.

Según los hosteleros, el nivel de trabajo en sus locales se ha reducido "de forma drástica" sin que a día de hoy "aún sepan cuando podrán relanzar su actividad", toda vez que en los tramos ya abiertos al paso tampoco pueden disponer de sus terrazas hasta que la vía "tenga su iluminación y demás mobiliario urbano".

"La instalación eléctrica de farolas y otros elementos del mobiliario previsto en la zona del primer tramo de la obra no entorpece los trabajos de demolición y adoquinado que se puedan estar desarrollando en el segundo tramo", han señalado los empresarios.

Según Ashal, la edil se ha comprometido a mantener reuniones "individuales" a partir de la próxima semana con cada de los afectados para "analizar caso por caso" su situación.

Por su parte, el Ayuntamiento de Almería ha reconocido cierto retraso en los trabajos derivado de problemas en el suministro de piedra del pavimento, si bien confía en cumplir con las fechas planteadas para que, al menos, "la mayor parte" del Paseo de Almería pueda quedar terminado de cara a la Navidad.

AYUDAS DIRECTAS

Más allá de las campañas de bonos al consumo lanzadas por el Ayuntamiento para incentivar las compras en el centro, los hosteleros han vuelto a reclama la aportación de "ayudas directas" puesto que a algunos de ellos "les va a ser muy difícil poder reabrir sus establecimientos si no se les da alguna solución", según Ashal.

De manera complementaria, han insistido en la apertura de tramos para recuperar "aunque sea el 50% de su actividad con la instalación de sus terrazas" y en aprobar una rebaja de tasas e impuestos municipales, como el IBI, la basura o por ocupación de terrazas y reservas de espacio.