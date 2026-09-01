Los hoteles de Almería cierran agosto con un 85% de ocupación y prevén un septiembre en torno al 70%

Archivo - Vista del Gran Hotel Almería desde el puerto. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los establecimientos hoteleros de la provincia de Almería han cerrado agosto con una ocupación media del 85 por ciento, mientras que las previsiones para septiembre se sitúan actualmente en torno al 70 por ciento, según los datos recabados por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (Ashal).

En el municipio de Almería, incluida su zona costera, la ocupación durante agosto se ha situado entre el 81 y el 83 por ciento de acuerdo con las cifras que maneja la asociación.

Las reservas confirmadas para septiembre alcanzan por ahora aproximadamente el 49 por ciento, aunque desde Ashal recuerdan que la contratación de última hora se ha convertido en una característica "cada vez más habitual", por lo que esperan que el dato final mejore "sensiblemente".

En el conjunto de la provincia, incluido el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, las perspectivas para septiembre son "más favorables" y apuntan a una ocupación próxima al 70 por ciento.

La demanda se concentra especialmente en los dos primeros fines de semana del mes, mientras que a partir de entonces disminuye el volumen de reservas anticipadas y será necesario esperar al comportamiento de las contrataciones de última hora.

CONTENCIÓN DEL GASTO

Ashal ha señalado además otra tendencia observada durante este verano, especialmente en la capital: junto al retraso en la decisión de reservar alojamiento se aprecia una contención del gasto en servicios adicionales y restauración.

La patronal ha advertido, en este sentido, de que unos buenos niveles de ocupación "no se traducen necesariamente en un incremento equivalente de la facturación del sector".

No obstante, confían en que septiembre mantenga un comportamiento "positivo" y permita prolongar la temporada turística más allá de los meses centrales del verano.

"Albergamos cierta esperanza en que septiembre sea un buen mes. Tenemos unas perspectivas razonablemente positivas, especialmente en la provincia, pero cada vez resulta más difícil hacer previsiones con antelación porque una parte importante de las reservas se realiza prácticamente en el último momento", han trasladado desde Ashal.