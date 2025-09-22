La IGC pide un plan de choque con más medios y efectivos en ante la "grave inseguridad y precariedad laboral" en Almería

ALMERÍA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional Independientes de la Guardia Civil (IGC) ha solicitado una reunión con el subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, para trasladarle la necesidad de un plan de choque en la provincia que contemple "más efectivos, medios adecuados y protocolos reales de seguridad y prevención" ante la "grave situación de inseguridad y precariedad laboral" que viven los agentes.

En una carta registrada el 11 de septiembre y que se encuentra "a la espera de respuesta por parte del titular de la Subdelegación", la asociación ha expuesto la situación que atraviesan los guardias civiles desplegados en Almería.

"Los agentes afrontan una doble amenaza: por un lado, la creciente presión de la narcoindustria y de las mafias vinculadas a la inmigración irregular; y por otro, la falta de medios y de protocolos de prevención adecuados que comprometen su seguridad personal y la eficacia del servicio público que prestan", ha señalado la IGC en un comunicado.

El vicepresidente y portavoz nacional de la IGC, Daniel Fernández, ha expuesto que "nuestros compañeros trabajan cada día en esa provincia en inferioridad de condiciones frente a organizaciones criminales poderosas, con embarcaciones y recursos que superan con creces a los nuestros".

"A ello se suma que más de 200 puestos de trabajo en la provincia siguen sin evaluación de riesgos, lo que supone un grave incumplimiento en materia de prevención laboral", ha añadido.

El portavoz ha recalcado que "no se trata solo de reivindicar mejores condiciones para los guardias civiles, sino de garantizar la seguridad de los ciudadanos de Almería. Sin medios suficientes, sin patrulleras operativas y sin protocolos claros, los agentes quedan expuestos y la capacidad de respuesta frente al narcotráfico y la inmigración irregular se ve seriamente limitada".

UNA SITUACIÓN "DENUNCIADA DE FORMA REITERADA"

La asociación ha advertido en estos últimos años de la "desproporción operativa en Almería frente a la 'narcoindustria', del riesgo en el transporte de combustible incautado sin medidas de seguridad adecuadas, y de la inseguridad creciente en zonas como el Poniente almeriense, donde los tiroteos y enfrentamientos entre clanes han generado alarma social".

La IGC también ha señalado "la opacidad y retraso en la evaluación de riesgos laborales, un problema que afecta de lleno a la salud física y psíquica de los guardias civiles destinados en la provincia".

"Estamos ante una situación que no se resuelve con parches. Confiamos en que el subdelegado del Gobierno sabrá atender estas demandas y poner en marcha mecanismos efectivos para proteger a los agentes y a la sociedad almeriense", ha asegurado Fernández.