La II Carrera 'Almería, en marcha contra el cáncer' suma unos 2.000 participantes

II Carrera ‘Almería, En Marcha Contra El Cáncer’ - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 2.000 almerienses se han enfundado este domingo la camiseta verde de la esperanza y han participado en la II Carrera 'Almería en Marcha Contra el Cáncer'.

Una imagen "llena de ilusión y compromiso" con las 12.443 personas que hoy en día luchan contra la enfermedad y con la Asociación Española Contra el Cáncer que los apoya socio-sanitariamente, conciencia a toda la sociedad sobre la prevención e investiga frente a la enfermedad, han señalado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

La presidenta de la Asociación, Magdalena Cantero, ha señalado, antes de salir la carrera, que "hoy es un día en el que todos los almerienses tenemos que sentirnos orgullosos de esta tierra y de tanta generosidad que hay en nuestra provincia. Hoy hemos salido a la calle para decir un No rotundo al cáncer".

También ha agradecido "a todas las personas e instituciones que han hecho posible esta carrera: Ayuntamiento, Diputación, Consejería de Sanidad, Universidad, todos los patrocinadores y colaboradores, voluntarios y fuerzas de seguridad. Gracias por hacer posible este impulso y dejar claro que practicar deporte es una de las mejores decisiones para prevenir el cáncer".

El tiempo ha dado una tregua a los participantes de todas las edades, reunidos primero en el patio de la Compañía de María, para recoger el dorsal, y luego a lo largo de la avenida Federico García donde se han celebrado las pruebas, desde prebenjamín hasta adultos.

Además, la Asociación ha recibido el apoyo de las principales instituciones, con presencia del rector de la Universidad de Almería, José J. Céspedes; el delegado territorial de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Juan de la Cruz Belmonte; y el concejal de Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte, Antonio Casimiro.

También del tejido empresarial almeriense, siendo patrocinada por Deretil, Transportes J. Cano, Cajamar, Fundación Michelín, Isabel Alonso Transportes, Solán de Cabras, Fundación Primaflor y Lealtadis Abogados. Junto a ellos, hay más de una treintena de empresas colaboradoras y el apoyo de los medios de comunicación.

Tras las pruebas infantiles, se ha celebrado una marcha de 2,71 kilómetros y una carrera cronometrada de 5,42 kilómetros. Los ganadores de la carrera, en categoría masculina, han sido, primero Juan Fernando Lara Almansa, con un tiempo de 00.17.09; segundo, Alberto Segovia Arco, con 00.17.24; y, tercero, Enmanuel Felipe Castillo Castrillón, con 00.17.52.

En categoría femenina, la ganadora es Virginia Vilches Navarrete, con 00.20.50; segunda, Chiara Giani, con 00.21.09; y tercera, Sadri Bouchra, con 00.21.12. El ganador absoluto, Juan Fernando Lara es un ejemplo del compromiso de los almerienses, con tres victorias en pruebas contra el cáncer en la provincia: "he disfrutado esta carrera mucho, espero que algún día todos podamos decir que hemos ganado la carrera final contra el cáncer".

Una charanga ha animado esta prueba, en su segunda edición, que ha reunido a familias enteras, desde nietos a abuelos, que se han concienciado de la importancia de practicar deporte para prevenir esta enfermedad.

APOYO DEL TEJIDO PRODUCTIVO E INSTITUCIONAL

Asimismo, la Asociación Española Contra el Cáncer ha recibido el apoyo del tejido productivo, con más de 30 patrocinadores y colaboradores, y el institucional.

La carrera está organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Almería, con el apoyo del Ayuntamiento de Almería, Junta de Andalucía, Diputación y Universidad. También participan como patrocinadores el colegio Compañía de María, y las empresas Deretil, Transportes J. Cano, Cajamar, Fundación Michelín, Isabel Alonso Transportes, Solán de Cabras, Fundación Primaflor y Lealtadis Abogados. Junto a ellos, hay más de una treintena de empresas colaboradoras y el apoyo de los medios de comunicación.

Magdalena Cantero ha recalcado que "frente a la enfermedad del cáncer, nuestros hábitos son fundamentales. A pesar de los datos que indican que uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres serán diagnosticados con la enfermedad, el cáncer se puede prevenir evitando el sedentarismo y haciendo deporte por nuestras calles, con una alimentación saludable, evitando el tabaco y participando en los programas de detección precoz de la enfermedad".

Juan de la Cruz Belmonte, delegado territorial de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha dado "las gracias a Almería porque con el esfuerzo de todos vamos a superar el cáncer. El cáncer se puede curar. El cáncer ya es vida, y entre todos, y mediante la investigación, conseguiremos que se convierta en una enfermedad crónica y vencible. Gracias a la Asociación Española Contra el Cáncer por su labor y a todos los que se han reunimos hoy en esta carrera".

Por su parte, el concejal Antonio Casimiro explica que "hoy es una fiesta del deporte solidaria. El cáncer es una lacra a nivel mundial y todo lo que podamos hacer a través de la prevención e investigación serán pasos adelante para vencerla. Agradecimiento a todos los almerienses que tienen claro que el deporte es salud y es la mejor medicina frente al cáncer".

Por último, el rector, José J. Céspedes, ha considerado que "es una iniciativa maravillosa de la Asociación Española Contra el Cáncer que visualiza, por un lado, la lucha de 12.443 almerienses ahora mismo se enfrentan a la enfermedad, y a la que transmitimos toda nuestra energía, y conciencia sobre la importancia del ejercicio físico para la salud". "Para la Universidad es un evento que apoyamos y con el que estamos comprometidos, y significa apoyar los valores de la sociedad y la propia universidad", ha concluido.