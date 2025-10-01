El II Encuentro Naturalpujarra 2025 reúne del 3 al 5 de octubre turismo activo, salud y sostenibilidad en Almería

ALMERÍA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Almería ha presentado este miércoles en el Pabellón Moisés Ruiz el II Encuentro de Turismo Activo Naturalpujarra 2025, un evento que reafirma el compromiso de la provincia con el turismo de naturaleza, la vida saludable y la sostenibilidad, y que tendrá lugar del 3 al 5 de octubre.

El programa cuenta con la implicación de los ayuntamientos de Berja, Alcolea, Laujar de Andarax, Fondón, Paterna del Río y Bayárcal, según ha señalado la institución provincial en una nota.

Este encuentro promete tres días de inmersión en los impresionantes paisajes de la Alpujarra almeriense, "combinando actividades de turismo activo con un fuerte componente medioambiental y de bienestar".

La diputada provincial María Luisa Cruz ha destacado que con este encuentro "no solo ofrecemos una experiencia inolvidable a los participantes, sino que también ponemos en valor la riqueza natural y cultural de nuestra Alpujarra".

"Es una oportunidad para desestacionalizar el turismo, atraer visitantes a nuestros pueblos y, al mismo tiempo, concienciar sobre la importancia de cuidar nuestro entorno. La colaboración de los municipios es clave para el éxito de iniciativas como esta, que benefician a toda la provincia", ha asegurado.

Asimismo, Cruz ha resaltado que este evento reúne actividades de turismo activo en diferentes municipios a lo largo del fin de semana, y se completa con propuestas de sensibilización ambiental, así como con actividades culturales y patrimoniales.

PROGRAMA DIARIO CON ACTIVIDADES Y HORARIOS DEL ENCUENTRO

El programa del encuentro se ha diseñado para ofrecer una "experiencia completa", con opciones adaptadas a diferentes niveles y preferencias. La primera jornada, el viernes 3 de octubre, incluye la recepción y acreditación de los participantes entre las 17,00 y las 19,00 horas en los alojamientos de Laujar de Andarax, Fondón y Benecid.

Posteriormente, a las 19,30 horas, está prevista la salida en autobús desde Laujar hasta Berja, donde a las 20,00 horas se celebrará la presentación oficial y la conferencia inaugural en el Teatro Ciudad de Berja Miguel Salmerón. La velada concluirá con un ágape y una degustación de vino a las 21,00 horas, para regresar a los alojamientos a las 22,30 horas.

El sábado 4 de octubre estará dedicado al senderismo-plogging, una actividad solidaria y medioambiental que une el deporte con la limpieza de senderos. Los participantes se repartirán entre los distintos municipios sede y recorrerán distancias de entre seis y ocho kilómetros por itinerarios como el de Monterrey en Laujar, las Minas de Berja, la Acequia del Río en Fondón, Alcolea-El Castillejo o los Molinos de Bayárcal.

Por la tarde, el programa ofrecerá visitas guiadas en formato 'free tour' en Laujar de Andarax y Fondón, además de sesiones de yoga, meditación y un baño sonoro de gong en la Era de la Villa Turística de Laujar, una propuesta concebida para conectar con la naturaleza. La jornada concluirá con una actuación musical a las 22,00 horas en Laujar de Andarax.

El domingo 5 de octubre se dedicará a la aventura y el deporte activo, con un programa que ofrecerá opciones para todos. En Laujar de Andarax se desarrollarán baños curativos de bosque y rutas en BTT; en Fondón habrá pruebas de BTT y 'trail running'; en Paterna del Río se practicará barranquismo en un cañón de carácter activo y exigente; y en Bayárcal se organizarán rutas de senderismo por el Puerto de la Ragua a través de los senderos GR-7, GR-140 y Sulayr.

En Alcolea se programará una ruta por 'Los Pradillos' (PR-A 296) y en Berja habrá actividades de iniciación a la escalada en vía ferrata y marcha nórdica en el Parque Periurbano de Castala. El encuentro concluirá a las 15,00 horas con la clausura oficial y un almuerzo en el Salón Pedro Murillo Velarde de Laujar de Andarax.

El II Encuentro de Turismo Activo Naturalpujarra 2025 es una invitación a "explorar la belleza de la Alpujarra almeriense, practicar deporte, contribuir al cuidado del medio ambiente y, sobre todo, pasar un rato inolvidable".