La II Zambomba Juvenil de Rosario del Mar y las itinerantes de Ashal arrancan el ciclo navideño de Almería

Zambomba organizada por la Hermandad de Rosario del Mar en Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Almería ha apostado esta Navidad por las zambombas con un ciclo compuesto por más de una decena de eventos repartidos por distintos puntos de la ciudad. Promovida por el Área de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento del Ayuntamiento, este sábado se ha celebrado en la Plaza Pablo Cazard la primera de ellas, anticipada por las itinerantes de la Asociación de Hosteleros de Almería (Ashal) que arrancaron también esta semana.

La Hermandad de Rosario del Mar ha celebrado su II Zambomba Juvenil desde las 12,30 horas, tras finalizar el Ecomercado de la Plaza Pablo Cazard. Este evento navideño ha comenzado con la actuación sobre el escenario de la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería, interpretando un repertorio basado en villancicos. Así, la propia hermandad ha instalado una barra en la que los asistentes pudieron consumir tapas y bebidas, además de productos navideños como mantecados y polvorones.

Según ha informado el Consistorio local en una nota, la zambomba se ha reanudado a primera hora de la tarde con la actuación de Kiko El Grillo. El artista jiennense, con su "desgarradora voz", ha versionado distintos villancicos populares y otros más modernos para el disfrute de todos los asistentes. El siguiente grupo en tomar el escenario ha sido 'Suspiros Flamencos', quien ha optado por temas clásicos para su actuación. Gabi Ruiz ha "llenado de arte" la tarima instalada en Plaza Pablo Cazard mientras que 'Los Niños' han animado a las cientos de personas que han acudido a este enclave para disfrutar de esta zambomba, que ha concluido con la actuación del grupo 'Entre Bambalinas', concluyendo la misma unos minutos antes de las 24 horas.

La concejal de Empleo, Comercio, Juventud y Emprendimiento, Lorena Nieto, ha asistido al acto indicando que "por segundo año consecutivo, la Hermandad de Rosario del Mar ha organizado su zambomba, todo un éxito de público y musical como se ha podido comprobar". Esta apuesta del Ayuntamiento de Almería "es un encuentro donde la música, el compás y la voz de nuestra tierra nos recuerdan que la Navidad se vive en familia y junto a los amigos".

Además de esta iniciativa, esta semana también han arrancado las citadas zambombas itinerantes de Ashal. El martes, tuvo lugar en la Plaza Pablo Cazard, comercios de alrededor e incluso Paseo de Almería. El miércoles, la zambomba de Ashal estuvo en el Paseo Marítimo de la ciudad, dinamizando los comercios hosteleros de la zona.

RESTO DE ZAMBOMBAS

Junto a estas primeras celebraciones, el ciclo proseguirá los días 16 y 17 de diciembre con otras zambombas itinerantes promovidas desde Ashal. El primero de estos días recorrerá la Plaza Flores y calle Tiendas, mientras que el segundo hará lo propio en las calles Felipe II, Joaquín Reina y Costa Balear. Ambas citas serán a las 18,30 horas.

El día 18 se celebrará la zambomba infantil de Antonio de Quero en la Plaza de las Velas a partir de las 18,00 horas. El día 20 será el turno de la Zambomba de la Hermandad del Rocío de Almería. Desde las 19,00 horas, en la Plaza Pablo Cazard. La propia corporación gestionará un ambigú que estará abierto desde las 17,00 horas con precios populares. El 22 de diciembre, será la última cita de la zambomba itinerante de Ashal. En esa ocasión, recorrerá la calle Jovellanos.

Entre tanto, el día 26 habrá sendas zambombas en la Plaza de las Velas y en el patio aledaño a la Iglesia de San Isidro Labrador. En la primera ubicación actuarán 'Chanqueños para Belén' desde las 18,00 horas. Además, en el barrio de Regiones será la Hermandad de la Estrella quien celebre su zambomba con la actuación del grupo 'Entre Bambalinas'. Habrá, igualmente, un ambigú a "precios asequibles" para celebrar la Navidad con la hermandad.

Para finalizar, el 28 de diciembre se celebrará la Zambomba de Antonio de Quero a partir de las 18,00 horas en la Plaza Pablo Cazard, un espectáculo que "mezclará al mejor cante, con la mejor música y el mejor baile de Almería".