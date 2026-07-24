El incendio de Los Gallardos (Almería) sigue sin extinguirse dos semanas después y mantiene 18 bomberos sobre el terreno

Zonas afectadas por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería) - Marian León - Europa Press

ALMERÍA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo del Plan Infoca mantiene este viernes a 18 bomberos forestales y un camión autobomba en labores de vigilancia sobre la extensa superficie afectada por el incendio de Los Gallardos (Almería), del que este jueves se cumplieron dos semanas desde su declaración y que aún no se ha dado por extinguido tras causar la muerte de 13 personas y calcinar 5.200 hectáreas.

Fuentes del servicio de extinción han explicado a Europa Press que los efectivos ya no acometen tareas directas sobre el fuego y que su trabajo se limita a controlar la zona ante la posibilidad de que se produzca alguna reproducción dentro del perímetro.

El incendio se declaró en la tarde del 9 de julio en el paraje de Almocáizar, en el término municipal de Los Gallardos, y se extendió por terrenos de Bédar, Lubrín, Antas y Sorbas.

En la jornada del 10 de julio, cuando las llamas avanzaban con mayor intensidad, el Infoca llegó a desplegar 187 bomberos forestales, a los que se sumó personal de los parques de bomberos, brigadas y técnicos. El operativo aéreo alcanzó ese día las 32 aeronaves.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) mantuvo durante la mañana del 11 de julio un dispositivo formado por 220 efectivos y 70 medios, después de una noche de trabajo intenso en la que sus integrantes atacaron directamente el frente de las llamas, vigilaron los puntos calientes y avanzaron en la delimitación del perímetro.

El Plan Infoca dio por estabilizado el fuego durante la mañana del 12 de julio y lo declaró controlado a las 18,15 horas del día 13. Desde entonces, los efectivos han realizado labores de remate, liquidación y vigilancia de los puntos calientes para evitar reproducciones.

13 VÍCTIMAS IDENTIFICADAS

El incendio ha causado 13 víctimas mortales. Los equipos de búsqueda localizaron doce cadáveres en distintos puntos de la superficie arrasada, mientras que una mujer británica de 93 años falleció posteriormente en el Hospital Universitario Torrecárdenas como consecuencia de las heridas sufridas.

La identificación de los fallecidos requirió la activación del Centro de Integración de Datos (CID), formado por una oficina forense y otra integrada por agentes especializados del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. El órgano se clausuró este martes después de identificar los doce cuerpos recuperados en el incendio y a la mujer que murió en el hospital.

En el momento de la clausura se habían entregado a sus familiares ocho cuerpos correspondientes a víctimas de nacionalidades española, belga, estadounidense, francesa y británica. Los cinco restantes, pertenecientes a dos ciudadanos belgas y tres británicos, permanecían en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Almería hasta que concluyeran los trámites judiciales, administrativos y funerarios.

La investigación judicial para determinar el origen del incendio continúa abierta. Las primeras pesquisas situaron el inicio de las llamas en un cable que se habría desprendido de un tendido eléctrico próximo a un restaurante abandonado de Almocáizar, aunque las autoridades han pedido esperar a que las diligencias permitan precisar las causas.

La emergencia también requirió la atención sanitaria de 18 personas. Entre ellas, cuatro pacientes de entre 48 y 61 años fueron trasladados a la Unidad de Grandes Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla y, según la última información facilitada por la Junta el 14 de julio, se encontraban "estables dentro de la gravedad".

'COPERNICUS' REBAJA A 5.200 HECTÁREAS LA SUPERFICIE QUEMADA

Durante su comparecencia de este jueves en el Parlamento andaluz, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, cifró en 5.200 hectáreas la superficie quemada por el incendio. La nueva medición, contrastada mediante el sistema satelital 'Copernicus', ha rebajado la estimación inicial unas 7.000 hectáreas.

Sanz calificó el incendio de "terrible" y aseguró que tuvo un comportamiento "extraordinario", con una velocidad de propagación "fuera de toda lógica" y ajena a los patrones previsibles. "No estábamos ante un incendio más", afirmó antes de señalar que su intensidad y rapidez "desbordaban cualquier capacidad ordinaria de anticipación y control".

El consejero también defendió la decisión de no activar el sistema Es-Alert durante las primeras horas. Según argumentó, esta herramienta envía los mensajes a toda el área afectada y no permite segmentar zonas más reducidas, por lo que un aviso general podía haber provocado desplazamientos innecesarios y un aumento del tráfico en carreteras ya comprometidas.

Sanz explicó que el avance de las llamas hacia Sierra Cabrera afectó a un espacio de orografía compleja, con viviendas dispersas y, en muchos casos, una única vía de acceso. Ante estas circunstancias, el alcalde de Bédar optó por avisos directos a la población a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de Protección Civil, bajo la coordinación del puesto de mando.

DAÑOS EN EXPLOTACIONES Y ESPACIOS PROTEGIDOS

La evaluación inicial de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha detectado daños en 19 explotaciones de ganado ovino y caprino, con un censo conjunto de 2.863 animales: diez se encuentran en Los Gallardos, ocho en Bédar y una en Antas.

Las inspecciones no han constatado bajas de animales ni daños estructurales relevantes en las instalaciones ganaderas. Sí se han localizado afecciones en las telecomunicaciones, las redes de abastecimiento de agua, los caminos de acceso y las superficies de pasto que daban apoyo, principalmente, al ganado ovino y caprino.

El fuego también alcanzó el corazón de la Zona Especial de Conservación Sierra de Cabrera-Bédar, integrada en la Red Natura 2000. Según Ecologistas en Acción, este enclave alberga más de 1.000 especies vegetales, una de las mayores poblaciones europeas de tortuga mora y 30 tipos de hábitats de interés comunitario. La organización ha advertido de que el alcance real de los daños no se conocerá hasta que concluyan las inspecciones de campo.

Mientras los efectivos del Infoca mantienen la vigilancia en el perímetro, las administraciones han iniciado la recopilación de los daños sufridos por los municipios, los particulares, las infraestructuras y el medio natural.

La Unidad de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno asesora a los ayuntamientos para elaborar los inventarios que servirán de base para determinar las actuaciones de recuperación y las ayudas destinadas a los afectados.

El Consejo de Ministros prevé aprobar la próxima semana la declaración de la zona afectada como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil (Zagepc), lo que permitirá establecer líneas de ayuda para las administraciones y los particulares damnificados, según anunció este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.