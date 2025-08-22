El influencer Vicente Martínez reivindica el "orgullo de ser almeriense" en el pregón de la Feria de Almería 2025

ALMERÍA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El cómico e influencer Vicente Martínez ha reivindicado el "orgullo de ser almeriense" en el Pregón de la Feria de Almería 2025. Por su parte, la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, ha apelado al compromiso de toda la ciudadanía para "disfrutar de las Fiestas con responsabilidad y respeto".

El cómico e influencer, más conocido como 'Señor Langostino' o 'Almería Postureo', con casi 300.000 seguidores en las redes sociales, ha sido el pregonero de las Fiestas Patronales en honor de la Virgen del Mar, un texto leído, como novedad, en el Recinto Ferial, y donde ha reivindicado "el orgullo de ser almeriense".

Con este texto, Martínez ha hecho un recorrido por los rituales que los almerienses siguen para disfrutar de las fiestas patronales, y que les diferencian del resto de provincias, a la vez que ha compartido la emoción que todas las personas sienten estos días: "la Feria no es solo fiesta. La feria es memoria".

En este sentido, ha señalado que las fiestas patronales son "esa lágrima que se escapa cuando pasa la Virgen del Mar, es el abrazo a alguien que no veías desde hace un año, es ese olor a nardo que se te clava y te devuelve a la infancia, mientras el cielo se tiñe de fuegos y de promesas". "Al comenzar esta Feria, te pido una cosa, Almería: que no se pierda tu esencia, que no se apague tu luz", ha concluido.

La alcaldesa de Almería ha dado la bienvenida, afirmando que "celebrar la Feria es muy importante", ya que festejar esta efeméride es "compartir la ilusión que todos tenemos por esta ciudad. Una ciudad que crece, que mejora y se transforma, que cada vez gusta a más gente y en la que cada vez quieren vivir más personas".

A su vez, ha asegurado que desde el Ayuntamiento se ha preparado una Feria "abierta, que recibe e invita a disfrutar. Una Feria amable e inclusiva, con más facilidades para que todos, con independencia de sus capacidades, la vivan y la disfruten plenamente. Una Feria en la que todos son protagonistas, porque la Feria no la hace el Ayuntamiento: la Feria la hacen los almerienses".

Por ello, ha pedido el compromiso de toda la ciudadanía para "disfrutar la Feria con responsabilidad y respeto". "Hagamos todo lo posible para que, entre todos, Almería disfrute de una Feria más divertida, más limpia y más segura", ha apostillado.

El pregonero se ha rodeado de amigos y familiares para pronunciar su pregón, en el que ha compartido su particular 'Decálogo del Buen Feriante'. Tras los vítores a la Virgen del Mar, la Feria y la ciudad de Almería, el influencer ha puesto el broche final a su intervención acompañado por una charanga que ha interpretado 'Paquito el Chocolatero'. A continuación, se ha procedido al encendido de la iluminación extraordinaria, marcando así el inicio oficial de las celebraciones.