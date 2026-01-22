El Infoca da por estabilizado el incendio declarado en el Cerro Cinto del Cabo de Gata, en Níjar (Almería)

Un retén del Infoca trabaja para sofocar el incendio en el Cerro Cinto, en Níjar (Almería). - INFOCA

NÍJAR (ALMERÍA), 22 (EUROPA PRESS)

Los efectivos del1 Infoca han dado por estabilizado el incendio forestal que se declaró sobre las 20,30 horas de este pasado miércoles en la zona del Cerro Cinto, en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería), donde permanecen dos grupos de bomberos forestales y un agente de Medio Ambiente.

La delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, ha explicado que el incendio se originó en torno a la zona de Los Albaricoques, de modo que en un primer momento su extinción se veía dificultada por el intenso viento que soplaban en la zona, en aviso por fuertes rachas.

No obstante, las labores del Infoca, que desplazó inicialmente a tres grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente de Medio Ambiente y dos camiones autobombas, permitieron estabilizar las llamas en torno a la medianoche.

A lo largo de la mañana se prevé que el incendio quede controlado "si el viento lo permite", según Martín, quien ha valorado que las lluvias nocturnas hayan facilitado sofocar las llamas.

"Se mantienen allí activos dos retenes que estuvieron pendientes del incendio y hoy otros dos retenes que van a proceder a las labores de refresco para poder darlo por controlado", ha explicado.