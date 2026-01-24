Junta impulsa la empleabilidad y el autoempleo de 6.454 mujeres de zonas rurales mejorando competencias digitales

La Junta de Andalucía impulsa la empleabilidad y el autoempleo de 6.454 mujeres de zonas rurales mejorando sus competencias digitales. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El delegado de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Almería, Amós García Hueso, ha valorado positivamente el alcance del programa Preparad@s en la provincia, que desde su inicio en septiembre de 2023 y hasta el pasado mes de diciembre ha llegado a 6.454 mujeres de 60 municipios almerienses que han participado en 599 acciones formativas en competencias digitales para el empleo y el autoempleo.

Según ha informado la Junta en una nota, "el programa Preparad@s se ha convertido en una magnífica herramienta para reducir la brecha laboral proporcionando a mujeres que viven en el medio rural y en zonas Eracis una formación gratuita y variada para elevar sus oportunidades de inserción laboral, así como sus conocimientos y habilidades en el ámbito empresarial".

Así lo ha indicado el delegado durante una visita a uno de los cursos de Preparadas que se están impartiendo en Berja, junto a su alcalde, José Carlos Lupión Carreño. En esta línea, el delegado de Empleo y el primer edil virgitano han podido conocer de primera mano el desarrollo de una acción formativa titulada 'Iníciate en el diseño gráfico y la creación de sitios web y desarrolla tu lado más creativo', en el que participan 18 mujeres, y han dialogado con ellas y con el equipo docente sobre el impacto de la formación en la mejora de su empleabilidad y en proyectos de emprendimiento.

De esta manera, García ha destacado que "Berja es uno de los municipios más activos de la provincia en el programa Preparad@s, con 29 cursos ya realizados y 301 mujeres formadas", a las que se sumarán las participantes de las dos ediciones del curso citado (una en horario de mañana y otra en horario de tarde), que se imparten hasta el 3 de febrero.

García ha felicitado al Ayuntamiento por "estar sabiendo canalizar de manera eficaz el potencial de desarrollo del municipio, aprovechando recursos como Preparad@s para impulsar el crecimiento del empleo y del tejido empresarial virgitano".

Asimismo, ha detallado que actualmente se están impartiendo 75 cursos del programa Preparad@s en Almería, "que están llevando a las mujeres del territorio provincial la capacitación digital, tan necesaria actualmente para acceder a un empleo o tener un negocio competitivo, ya que las nuevas tecnologías forman parte de nuestras vidas y de cada vez más puestos de trabajo".

Además, ha indicado que "en esta era digital nadie se puede quedar atrás viva donde viva, en una gran ciudad o en un pueblo, "todos tenemos que estar al día en el mundo digital". En este sentido, ha indicado que 'Preparad@s' "está permitiendo que las mujeres almerienses puedan desarrollar en sus municipios su talento, potencial e ideas de negocio, ayudando así a frenar la despoblación".

Por otro lado, el alcalde de Berja ha señalado que "es un orgullo para el Ayuntamiento acoger una nueva edición del programa Preparadas". Este curso representa una oportunidad para muchas personas del municipio, "fomentando la formación y la igualdad de oportunidades". Como ha pasado en anteriores cursos de Preparadas, ha demostrado ser "una iniciativa que no solo aporta conocimientos técnicos y profesionales, sino que también fortalece la confianza y la autoestima de las participantes" ha añadido el primer edil.

PREPARAD@S EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA

Los cursos, dirigidos a mujeres desempleadas inscritas en el Servicio Andaluz de Empleo, en situación de ERTE u ocupadas que "deseen mejorar su situación laboral", son gratuitos, duran 40 horas y se imparten en formato presencial. Comprenden dos áreas formativas: el fomento de la empleabilidad a través del uso de las nuevas tecnologías y el impulso del emprendimiento en el ámbito digital.

Los 599 cursos desarrollados hasta la fecha en el marco de Preparadas se han impartido en decenas de municipios, con la colaboración de sus ayuntamientos. Además, en el programa también han participado mujeres residentes en zonas Eracis de Almería capital, El Ejido, Níjar y Roquetas de Mar. Las 6.454 alumnas registradas hasta la fecha en la provincia han recibido formación en competencias digitales básicas, creación de contenidos digitales, búsqueda de empleo en la red, ofimática, marketing digital o comercio electrónico.

Los cursos más demandados en la provincia de Almería han sido los relacionados con herramientas para la búsqueda de empleo, concretamente los enfocados en aprender a usar Internet y las redes sociales para la búsqueda activa de empleo (con 117 ediciones) y a redactar un curriculum y utilizar otras herramientas para buscar empleo (con 79 ediciones). También han tenido notable éxito los cursos sobre redacción y maquetación de documentos con procesadores de texto y el uso de hojas de cálculo.

Y, en el ámbito del emprendimiento, los cursos más populares han sido los dedicados a la realización de infografías y presentaciones atractivas para promocionar negocios. Esta iniciativa de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo enmarcada en el Plan de Capacitación Digital de Andalucía ha logrado una "notable expansión" territorial y una sólida presencia en todo el territorio andaluz. Aprobado por el Consejo de Gobierno el 20 de diciembre de 2022, este plan establece los objetivos de la Junta de Andalucía para que la región sea 100% digital, inclusiva y competitiva.

Tras los buenos resultados obtenidos con la programación inicial de Preparadas, la Consejería de Empleo decidió ampliar esta iniciativa hasta junio de 2026, con el objetivo de llegar a un total de 85.000 mujeres en Andalucía. Esta iniciativa ha contado con un presupuesto de 30,68 millones de euros para Andalucía con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation.