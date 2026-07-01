El Infoca da por extinguido el incendio declarado en un paraje de Antas (Almería)

Incendio forestal declarado en Antas (Almería). - EMA INFOCA

ALMERÍA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha dado por extinguido en la tarde de este miércoles el incendio forestal declarado en Antas (Almería), después de haber llegado a desplegar seis medios aéreos durante las labores para frenar el avance de las llamas.

Según ha informado a través de la red social 'X', el fuego que se inició en el paraje Cortijo del Cura ha quedado solventado sobre las 17,30 horas después de que en la noche del martes se diera por controlado.

El fuego había sido declarado a las 11,05 horas y fue localizado inicialmente en el paraje Fuente El Quinto, si bien el Infoca actualizó posteriormente la ubicación al paraje Huerto del Cura.

A las 13,00 horas el operativo ya había sumado dos aviones de carga en tierra y, a las 14,15 horas, llegó a contar con cuatro helicópteros semipesados, dos aviones de carga en tierra, cuatro grupos de bomberos forestales, dos brigadas Brica, tres técnicos de operaciones, un agente de Medio Ambiente, un encargado, un subdirector del Centro Operativo Provincial (COP), una autobomba y una unidad médica.

Este incendio se suma a los últimos fuegos forestales registrados en la provincia durante las últimas semanas, entre ellos los declarados en El Saltador, en Carboneras, y en el paraje El Pocico, en Huércal de Almería, que obligaron a desplegar amplios dispositivos del Plan Infoca.