El Infoca levanta todas las medidas excepcionales de protección a la población del incendio de Los Gallardos (Almería)

Vecinos de Bédar vuelven a sus casas tras el incendio de Los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en Los Gallardos, Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Plan Infoca ha levantado todas las medidas excepcionales de protección a la población con el descenso a fase de preemergencia, situación operativa 0, del incendio forestal declarado el pasado jueves en el término municipal de Los Gallardos (Almería) una vez consolidada la estabilización del incendio y autorizado la vuelta de los vecinos desalojados.

Desde el inicio del incendio sobre las 16,25 horas del 9 de julio, 1.468 vecinos fueron desalojados o alejados preventivamente de sus casas o residencias estivales, mientras que alrededor de 1.300 tuvieron que ser confinados como consecuencia de un incendio que ha quemado, hasta el momento, unas 7.000 hectáreas, según ha informado 112 Andalucía.

A esta hora, los esfuerzos del dispositivo EMA Infoca se centran en la extinción total del incendio, en el que 13 personas han resultado fallecidas. Además, dos bomberos forestales resultaron heridos leves este domingo tras volcar una autobomba aunque ya han recibido el alta hospitalaria. También un voluntario que participaba en las batidas de reconocimiento resultó afectado por un golpe de calor, pero se encuentra en buen estado.

El descenso a fase de preemergencia culmina un amplio dispositivo de emergencia que durante cinco jornadas ha movilizado a profesionales de las distintas administraciones y organismos en el que se ha convertido ya en uno de los incendios forestales más trágicos de la historia en Andalucía y España.

Desde el primer momento, los servicios de emergencia han trabajado también para atender y acompañar a las familias. Se habilitó un Centro de Atención a Familiares, se movilizó al Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres y se han realizado, según el último balance, más de un centenar de atenciones psicosociales.

La dirección del operativo de emergencia ha desescalado a fase de preemergencia gracias al "ingente" trabajo que están desarrollando los profesionales que han participado en esta "compleja emergencia" así como a la "excelente coordinación" que ha habido entre administraciones y a la colaboración ciudadana.

En esta emergencia se han desplegado sobre el terreno efectivos del Plan Infoca, la Unidad Militar de Emergencias, los Bomberos del Levante y del Poniente almeriense, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica, policías locales, servicios sanitarios del 061, GREA, Emergencias 112 Andalucía, Cruz Roja, Protección Civil, el Colegio Oficial de Psicología y personal de los ayuntamientos afectados.

CRONOLOGÍA DEL INCENDIO

EMA 112 ha gestionado medio millar de llamadas relacionadas con este incendio, la primera de ellas se recibió el jueves 9 de julio a las 16,25 horas. En esos primeros avisos se alertaba por un incendio en las inmediaciones de la Venta El Chocolate, en Los Gallardos.

Desde los primeros minutos se movilizaron Guardia Civil, Bomberos del Levante, el dispositivo Infoca, los servicios sanitarios, el Grupo de Emergencias de Andalucía, Policía Autonómica y las policías locales.

A las 19,37 horas del jueves se activó el Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía en fase de emergencia, situación operativa 1. Apenas tres horas después, a las 22,37, fue necesario elevarlo a situación operativa 2 debido a la gravedad de la situación, a la velocidad de propagación del fuego y a su afección directa sobre distintos núcleos de población.

La primera noche fue especialmente "dramática y dura", ya que el fuego avanzó con "gran rapidez e intensidad" y afectó a diferentes diseminados de Los Gallardos y Bédar. También obligó a cortar carreteras y dejó a varias personas atrapadas en zonas de muy difícil acceso.

Durante la jornada del viernes, el incendio continuó avanzando hacia el norte y obligó a ampliar las medidas de protección a la población. Se realizaron desalojos y alejamientos preventivos en Los Gallardos, Bédar, Lubrín, Sorbas y Antas, entre otros municipios. También fue necesario confinar el núcleo principal de Lubrín y la zona de El Pocico.

Se habilitaron espacios de acogida en Garrucha, Lubrín y otros municipios, y posteriormente muchas de estas personas fueron realojadas en establecimientos hoteleros de la zona gracias a la colaboración de ayuntamientos, Cruz Roja y del propio sector turístico. El sábado la evolución del incendio fue más favorable y se logró estabilizar los flancos sur y este; los esfuerzos se centraron en las zonas norte y suroeste.

Las labores de extinción del incendio han condicionado la circulación en varias carreteras cercanas a las zonas afectadas desde el día en que se inició la emergencia, hasta la tarde noche del domingo. De esta forma, se han producido cortes en la vías N-340A, en la autovía A-7 y en la carretera AL-6109.

Además, se han producido incidencias en el suministro eléctrico, telefónico y en el abastecimiento de agua en algunos de los pueblos afectados, especialmente en Alfaix; también hay que recordar que el puerto de la localidad de Garrucha alteró su actividad para permitir la carga de los medios aéreos.

Durante este domingo, la Agencia de Emergencias de Andalucía colaboró con la Guardia Civil en el peinado de las zonas afectadas para confirmar que no hay más víctimas. Un total de 101 personas, entre voluntariado y personal del Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA) han realizado un reconocimiento de 217 hectáreas.

Los equipos han realizado un reconocimiento exhaustivo mediante dispositivos GPS y conforme al protocolo de búsqueda establecido. Este procedimiento permite georreferenciar las áreas inspeccionadas, registrar con precisión los recorridos realizados y disponer de una radiografía completa de toda la zona revisada. Hasta el momento, no se han localizado más víctimas mortales.

El operativo de emergencia trabaja aún en la zona, en labores de vigilancia de perímetro y control de posibles reactivaciones, hasta poder dar el incendio primero por controlado y después por extinguido.