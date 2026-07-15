El Infoca mantiene 19 efectivos por tierra para rematar y liquidar el incendio de Los Gallardos (Almería)

Archivo - Imagen de recurso del Plan Infoca. - EMA INFOCA

LOS GALLARDOS (ALMERÍA), 15 (EUROPA PRESS)

El dispositivo del Plan Infoca mantiene este miércoles 19 efectivos por tierra y dos vehículos autobombas en la zona afectada por el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que permanece controlado y aún no ha sido declarado extinguido.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del operativo, el personal se ha relevado durante la mañana, aunque se mantiene el mismo dispositivo para las tareas de remate y liquidación del fuego.

El incendio, declarado durante la tarde del jueves 9 de julio, quedó estabilizado el domingo y controlado el lunes después de calcinar unas 7.000 hectáreas en los términos municipales de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín.

13 VÍCTIMAS MORTALES

El fuego ha causado la muerte de 13 personas, doce de ellas localizadas en la superficie afectada y una mujer británica de 93 años que falleció posteriormente en el Hospital Universitario Torrecárdenas, donde permanecía ingresada con quemaduras y graves patologías previas.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dado por concluida la identificación de las víctimas, después de que las tres últimas hayan podido ser identificadas mediante el cotejo de muestras de ADN. Las familias han recibido ya la comunicación de los resultados.

Las batidas efectuadas por un centenar de efectivos en las zonas calcinadas concluyeron el domingo sin que se localizaran más víctimas, mientras que los vecinos desalojados han podido regresar de forma progresiva a sus viviendas.

Los ayuntamientos de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín han habilitado además oficinas para centralizar el recuento de daños y la tramitación de las ayudas anunciadas por el Gobierno, la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial.