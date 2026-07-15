Montero asegura que el Gobierno estará "al lado de las personas afectadas" tras la extinción del incendio de Almería

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero. - María José López - Europa Press

ALMERÍA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles, 15 de julio, que el Gobierno de España "seguirá estando al lado de los municipios y de las personas afectadas" por el incendio de Los Gallardos (Almería), que se ha saldado con doce fallecidos.

En un mensaje publicado a través de su perfil oficial en 'X', la secretaria general del PSOE-A ha advertido que "la emergencia no termina cuando se extingue el incendio, sino cuando se consigue recuperar la normalidad".

En esta línea, la exministra de Hacienda ha considerado que el Ejecutivo "demuestra una vez más su compromiso con Andalucía" al asumir la mitad del coste de la reforestación del área quemada "e iniciando ya los trámites para declarar el territorio 'zona catastrófica', lo que permitirá agilizar la llegada de las ayudas".

En contexto, Montero destacó el pasado domingo 12 la importancia de coordinarse entra las distintas administraciones y los diferentes servicios de emergencia que demostraron, "una vez más, la importancia de trabajar unidos".

De este modo, la secretaria general del PSOE-A trasladó su "profundo agradecimiento" a los efectivos que trabajan en la extinción del incendio forestal y valoró positivamente la "solidaridad" que ha vuelto a manifestarse a causa de esta emergencia.