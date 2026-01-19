Instituciones y ayuntamientos de Almería guardan minutos de silencio por las víctimas del accidente de tren de Adamuz

Minuto de silencio convocado en la Plaza de la Constitución, a las puertas del Ayuntamiento de Almería, en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

Instituciones públicas, ayuntamientos y colectivos profesionales de la provincia de Almería han guardado este lunes distintos minutos de silencio en memoria de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en la tarde del pasado domingo en el municipio cordobés de Adamuz.

El Ayuntamiento de Almería se ha sumado a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con un acto celebrado al mediodía en la Plaza de la Constitución, presidido por la alcaldesa, María del Mar Vázquez, y el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, junto a miembros del equipo de Gobierno municipal, representantes de los grupos políticos, de otras administraciones, de las fuerzas y cuerpos de seguridad y personal municipal.

Durante el acto, la alcaldesa ha trasladado las condolencias a los familiares y allegados de las personas fallecidas, así como la solidaridad con los heridos y afectados por la catástrofe.

Vázquez ha señalado que "los almerienses hemos seguido desde el primer minuto en el que se conoció esta catástrofe todo lo acontecido" y ha indicado que el Ayuntamiento "contactó de inmediato" con el Ayuntamiento de Córdoba y con la Agencia de Emergencias de Andalucía para poner a su disposición "todos los medios humanos y materiales disponibles, sin que hasta el momento haya sido necesario el traslado de unidades".

También la Subdelegación del Gobierno ha guardado este lunes un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, ha realizado una primera valoración de lo ocurrido y ha señalado que "las noticias que hemos tenido desde el primer momento son terribles", al tratarse de "un suceso de una dimensión que la verdad es que nos sobrecoge a todos".

Martín ha explicado que este acto simbólico ha servido para "solidarizarnos con todas las víctimas, las personas heridas y sus familiares" y ha añadido que "prácticamente toda la comunidad autónoma andaluza, igual que el resto del país, está consternada".

El subdelegado ha recordado que a partir de las 12,00 horas de este lunes y durante los días 20, 21 y 22 se ha declarado luto oficial en toda la nación, y ha subrayado que las administraciones se suman "al dolor" con la esperanza de que "se esclarezca lo sucedido".

Asimismo, ha querido reconocer "el trabajo de los operarios públicos de toda índole que desde el primer minuto han estado allí, al pie del cañón", facilitando el traslado de las víctimas y heridos a los hospitales, y ha expresado el deseo de una pronta recuperación para "las decenas de personas que también están heridas, algunas de ellas graves".

En respuesta a las preguntas sobre el impacto del accidente en las comunicaciones ferroviarias, Martín ha explicado que Renfe ha comunicado que hasta el día 25 no se van a expedir billetes para los servicios comerciales que discurren por el tramo afectado, lo que supone la interrupción de "toda la comunicación de la comunidad autónoma andaluza que pasa por ese punto, al menos durante esta jornada".

En el caso de Almería, ha precisado que la provincia mantiene dos trayectos con Madrid. El servicio Intercity no se ve afectado, al circular por la línea de Linares-Baeza, mientras que el servicio Alvia "sí queda interrumpido de momento, tanto en sentido Madrid como en sentido Almería".

El subdelegado ha confiado en que, además de atender "la desgracia personal de los hechos que estamos viviendo", se puedan solventar "con la mayor rapidez posible los efectos para el transporte público".

Al acto convocado por la Subdelegación han asistido representantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de la Junta de Andalucía, diputados nacionales y autonómicos, agentes sociales y empleados públicos de la Administración General del Estado en la provincia.

En el ámbito municipal, el Ayuntamiento de El Ejido ha celebrado un respetuoso minuto de silencio en la Plaza Mayor, encabezado por su alcalde, Francisco Góngora, junto a miembros de la corporación, trabajadores municipales, representantes de las fuerzas de seguridad y numerosos vecinos.

El regidor ha señalado que con este gesto se ha querido "mostrar nuestro duelo por las víctimas del trágico accidente de Adamuz y trasladar toda nuestra solidaridad y apoyo a sus familias", además de poner a disposición "cualquier recurso que pudiera ser necesario".

De igual modo, la ciudad de Adra ha mantenido un minuto de silencio encabezado por su alcalde, Manuel Cortés, con la participación de concejales, agentes de la Policía Local, empleados municipales y vecinos.

Desde el Ayuntamiento abderitano se ha expresado el respeto y la solidaridad con las personas fallecidas, los heridos y sus familias, y se ha reconocido la labor de los servicios de emergencia y sanitarios que han intervenido en la atención a los afectados.

COLEGIOS PROFESIONALES SE SUMAN AL LUTO

El Colegio de Médicos de Almería ha expresado su "más sentido pésame" a los familiares y seres queridos de las víctimas, así como su apoyo a las personas heridas, y ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios, equipos de emergencias, fuerzas de seguridad y voluntarios que han intervenido "de manera ejemplar" en las tareas de rescate y asistencia.

En la misma línea, el Colegio Oficial de Enfermería de Almería se ha sumado al dolor de las familias, al tiempo que ha deseado una pronta recuperación a todas las personas heridas.

En un comunicado firmado por su presidenta, María del Mar García, la institución ha destacado "la labor ejemplar" que desarrollan los profesionales sanitarios, con un reconocimiento especial a las enfermeras, y ha subrayado la importancia de la donación de sangre para la atención de los heridos atendidos en los hospitales, especialmente en las provincias de Córdoba y Jaén.