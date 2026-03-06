Instituciones y sindicatos de Almería reivindican los derechos de la mujer por una igualdad "real y efectiva"

Acto del 8M celebrado en la sede de la Junta con la tuna femenina 'La chica de oro'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

ALMERÍA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las instituciones y organizaciones sindicales han hecho lectura este viernes de sus manifiestos para la reivindicar los derechos de la mujer y alcanzar una igualdad "real" y "efectiva" con motivo del Día Internacional de la Mujer que se celebrará el próximo 8 de marzo.

Desde la Subdelegación de Gobierno se ha reafirmado la "fuerte convicción" y el "compromiso" del Ejecutivo central con la igualdad entre mujeres y hombres así como con la erradicación "de todas las formas de violencia contra las mujeres así como con la garantía de su plena autonomía".

El subdelegado de Almería, José María Martín, ha destacado en sus palabras que "España ha reforzado en los últimos años los mecanismos institucionales destinados a combatir la violencia de género y mejorar la protección de las víctimas". Así, ha aludido a la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia, que "ha permitido actualizar las medidas existentes y ampliar los compromisos".

Martín además ha subrayado "la dimensión internacional que este año se suma a esta conmemoración" al recordar que "la declaración se sitúa en un contexto global marcado por las desigualdades, el retroceso de derechos en algunos países y el impacto específico de los conflictos armados sobre mujeres y niñas".

Desde la Junta de Andalucía se ha dedicado el acto central con motivo del 8M a las madres, abuelas y bisabuelas porque "cada mujer es heredera del esfuerzo y las conquistas de generaciones anteriores, que forman parte de su identidad y de su presente", conforme a la campaña lanzada por el Gobierno andaluz.

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), María del Mar Esparza, ha leído declaración institucional por la "igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres" que promovió el Gobierno andaluz, el cual se compromete a reforzar las políticas públicas que impulsen "la conciliación, la corresponsabilidad y el liderazgo femenino en todos los ámbitos de la sociedad".

Para la delegada de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, la igualdad de género es transversal en toda la acción del Gobierno andaluz. Según la representante de la Junta, el feminismo es "una bandera de toda la sociedad" y en que el Gobierno andaluz "trabaja por la igualdad real entre mujeres y hombres, unidos, sin politización".

El acto ha contado el evento con la tuna "La chica de oro", que ha interpretado varias canciones al inicio y al cierre del acto. La agrupación está compuesta por 13 mujeres usuarias del CPA El Ejido, que dedican gran parte de su tiempo libre a aprender y ensayar canciones populares, "manteniendo vivas las tradiciones".

De otro lado, los representantes de CCOO y UGT se han concentrado a las puertas del edificio sindical de Almería, donde han colocado una pancarta conmemorativa, han procedido a la lectura de un manifiesto conjunto y han realizado una acción simbólica pegando frases significativas en un árbol morado, "símbolo del progreso y de la lucha colectiva por los derechos de las mujeres".

En el manifiesto, ambas organizaciones sindicales han subrayado la necesidad de acelerar la igualdad efectiva en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en el laboral, "apostando por la corresponsabilidad en los cuidados y por la erradicación de las violencias machistas".

Asimismo, han destacado que el feminismo y la acción sindical "son herramientas fundamentales para garantizar derechos, consolidar los avances alcanzados y hacer frente a los discursos negacionistas que cuestionan la igualdad".

De forma específica, se ha lanzado un llamamiento sobre la situación del convenio provincial del manipulado de frutas y hortalizas, un sector con aproximadamente un 80 por ciento de mano de obra femenina en el que la negociación lleva "más de un año bloqueada sin que la patronal muestre sensibilidad alguna ante las reivindicaciones de estabilidad en el empleo, jornada de 40 horas y salarios superiores al Salario Mínimo Interprofesional".