Intervienen en un comercio de Almería más de 1.600 prendas deportivas falsificadas valoradas en 107.000 euros

Un agente inspecciona prendas deportivas presuntamente falsificadas en un comercio de la provincia de Almería. - GUARDIA CIVIL

ALMERÍA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha intervenido 1.648 prendas deportivas presuntamente falsificadas, valoradas en unos 107.000 euros, en un establecimiento comercial de la provincia de Almería, cuyo responsable ha sido investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial.

Del total de prendas intervenidas, 1.177 eran equipaciones deportivas y 471 chándales de diferentes equipos de fútbol y marcas comerciales. Según los precios de venta detectados, su comercialización habría podido generar unos ingresos brutos de unos 27.500 euros en el establecimiento inspeccionado.

La actuación ha sido desarrollada por el Destacamento de Fiscal y Fronteras de Garrucha en el marco de la operación 'Cleantrade 2026', dirigida a prevenir y perseguir la comercialización de productos que vulneran los derechos de propiedad industrial.

Las actuaciones y el material intervenido han quedado a disposición de la autoridad judicial de Vera (Almería), según ha informado el instituto armado en una nota.

La investigación comenzó después de que los agentes detectaran anuncios en distintas plataformas de redes sociales en los que se ofrecían equipaciones de clubes de fútbol y prendas de conocidas marcas comerciales a precios "sensiblemente inferiores a los de los productos originales".

Las comprobaciones realizadas permitieron determinar que los artículos se comercializaban tanto de forma presencial en el establecimiento como a través de internet, con envíos a domicilio a distintos puntos de la Península.

Asimismo, los agentes constataron que los productos se adquirían en páginas web extranjeras y se almacenaban en el comercio para su posterior distribución, "sin que pudiera acreditarse su origen lícito".