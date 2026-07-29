Investigado en Huércal-Overa (Almería) por simular una estafa para recuperar el pago de un hotel

Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. - GUARDIA CIVIL

HUÉRCAL-OVERA (ALMERÍA), 29 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga en Huércal-Overa (Almería) a una persona como presunta autora de los delitos de simulación de delito y estafa después de que denunciara como no autorizado el pago de una reserva hotelera en Sevilla con el objetivo de recuperar el dinero mediante el seguro asociado a su tarjeta bancaria.

La actuación se ha desarrollado en el marco de las labores de prevención e investigación del fraude y de protección de la seguridad que la Comandancia de Almería lleva a cabo dentro del programa Turismo Seguro, según ha indicado el Instituto Armado en una nota.

La investigación se inició después de que la persona investigada presentara una denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Huércal-Overa, en la que manifestó que había sido víctima de unos supuestos cargos no autorizados

Los agentes solicitaron información al hotel y comprobaron que el propio denunciante había realizado la reserva, facilitado sus datos personales y efectuado voluntariamente el pago correspondiente.

Las pesquisas también permitieron acreditar que había presentado la denuncia para activar el seguro de su tarjeta y recuperar el importe abonado, pese a que la supuesta estafa no había existido.

La Comandancia recuerda que este tipo de conductas perjudican tanto a las entidades afectadas como al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia, ya que movilizan recursos policiales y judiciales para investigar hechos que no han llegado a producirse.

Asimismo, advierte de que simular un delito o denunciar hechos falsos puede constituir una infracción penal y conllevar las correspondientes responsabilidades legales.

Ante cualquier duda relacionada con cargos bancarios o posibles fraudes, la Guardia Civil recomienda contactar primero con la entidad bancaria o con el establecimiento afectado.

Si existen indicios de delito, se debe poner el hecho de inmediato en conocimiento de la Guardia Civil a través de los teléfonos 062 y 112, de su página web o de la aplicación 'Alertcops', que permite contactar de forma "rápida y discreta" con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, incluso de forma anónima.