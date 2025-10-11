Investigado en Vícar (Almería) un hombre acusado de maltrato animal por dar una paliza a un perro

ALMERÍA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ha instruido diligencias en calidad de investigado para un varón como presunto autor de un delito de maltrato animal que habría cometido en la localidad de Vícar (Almería) al dar una paliza a un perro.

Según ha explicado este sábado el instituto armado en una nota, los hechos se iniciaron tras recibirse una llamada telefónica en dependencias oficiales que informaba de un posible caso de maltrato hacia un perro en vía pública, con un comportamiento "agresivo y reiterado" hacia el animal.

Agentes de la Unidad del Seprona procedieron a la comprobación de la veracidad de los hechos, verificando el posible delito contra el animal, de modo que se realizaron las gestiones oportunas para la identificación del presunto autor, así como del animal y su titularidad.

Los agentes se desplazaron al domicilio del propietario del animal, donde se realizó una inspección visual del perro, comprobando que su apariencia coincidía con el ejemplar maltratado. A requerimiento de los agentes, el titular manifestó no disponer en ese momento de la cartilla sanitaria del animal. Posteriormente, mediante lectura de microchip, se verificó la identidad y titularidad del animal.

Dadas las circunstancias, y ante la "sospecha fundada de maltrato", los agentes procedieron a levantar acta de constatación de los hechos y a la retirada preventiva del perro, que fue depositado en una protectora de animales, concertada con la Diputación Provincial, y quedó bajo custodia temporal a disposición de la autoridad judicial competente.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Almería.