Investigado un concejal del PSOE de Adra (Almería) detenido tras una denuncia por violencia de género

ADRA (ALMERÍA), 4 (EUROPA PRESS)

La Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Berja (Almería) investiga a un concejal del PSOE del Ayuntamiento de Adra detenido en relación con un presunto delito de violencia de género sobre su pareja, quien denunció los hechos.

Fuentes del TSJA han indicado a Europa Press que el magistrado acordó el pasado lunes la puesta en libertad provisional del detenido con la aplicación de medidas cautelares de alejamiento y de prohibición de comunicación con la presunta víctima.

Además, se adoptaron también medidas de carácter civil como la atribución de la vivienda familiar y la guardia y custodia de los hijos a la madre mientras el caso se encuentra en fase de investigación.

Fuentes policiales han confirmado que el arresto tuvo lugar el pasado domingo, 1 de noviembre, después de que la perjudicada presentara una denuncia ante la Guardia Civil, lo que activó el protocolo que culminó con el arresto.

La causa será llevada por el titular de la Plaza número 2 de Berja, competente en materia de violencia sobre la mujer.