Investigan a un conductor fugado en Almería cuya matrícula apareció en el lugar del atropello mortal a un ciclista

ALMERÍA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Roquetas de Mar (Almería) investiga al conductor de un turismo como presunto autor del atropello mortal de un ciclista que tuvo lugar el pasado mes de febrero en la carretera de Alicún de la citada localidad almeriense, lugar en el que, entre otros efectos, se encontró una de las placas del vehículo tras haberse desprendido.

La detención del sospechoso, para quien la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 decretó prisión provisional, fue posible después de que los agentes localizaran en el lugar del siniestro la matrícula del coche del investigado, quien se habría dado a la fuga tras le impacto, según han indicado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20,00 horas del 10 de febrero, cuando varios alertantes avisaban al servicio unificado de emergencias 112 Andalucía de la presencia de un ciclista herido tras haber sido embestido por un turismo. Los efectivos sanitarios que se desplazaron hasta el lugar no pudieron hacer nada para salvar la vida de la víctima.

Paralelamente, se abrió una investigación para determinar los hechos, lo que llevó a la Policía Local de Roquetas de Mar y a la Guardia Civil de Tráfico a recabar indicios que apuntaban que el conductor del turismo viajaba a una "elevada" velocidad por una vía lenta.

En el mismo sentido, se consiguió el testimonio de otro conductor que señaló que el vehículo implicado había puesto "en peligro" a más usuarios de la vía al moverse en "zig zag" a alta velocidad.

Con los datos recopilados, con especial importancia a la matrícula hallada en el lugar del accidente, los agentes consiguieron localizar el domicilio del sospechoso, donde se encontró el coche con desperfectos compatibles con el accidente.