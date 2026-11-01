Investigan a un conductor menor de edad por circular a 154 km/h por la carretera de Almerimar a San Agustín (Almería)

Archivo - Agentes de la Guardia Civil de Tráfico en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEVILLA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil del Subsector de Tráfico de Almería detectaron en un control estático de velocidad en la carretera CEJ-5 (Almerimar - San Agustín) efectuado durante el pasado día 7 de octubre, a un turismo circulando a 154 kilómetros por hora, excediendo en 94 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida reglamentariamente.

Según ha precisado la Benemérita en una nota, por parte del Grupo de Investigación y Análisis del Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico, se iniciaron las investigaciones para la identificación del conductor del vehículo, resultando de las mismas que el conductor del vehículo era un menor de edad de 16 años, familiar del titular del vehículo y que carecía de permiso de conducción. Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Fiscalía de Menores de El Ejido (Almería).

La Guardia Civil ha concretado que el exceso de velocidad es uno de los principales factores de riesgo en la carretera, ejerciendo una influencia muy negativa sobre la capacidad para conducir y generando situaciones de peligro, pudiendo derivar tal acción en graves responsabilidades administrativas y penales.

"Ponerse al volante sin permiso de conducción o permitir que otros a sabiendas de que no cumple los requisitos y condiciones legalmente exigibles lo hagan, es una conducta grave que pone en riesgo su vida y la de los demás", han indicado, al tiempo de alertar que la carretera "no perdona los fallos", motivo por el que la ley "exige formación obligatoria para garantizar que todos regresemos sanos a casa". Esta acción no es una simple infracción, sino que constituye un delito.