Investigan el incendio en una casa en la zona de Adra (Almería) donde un joven murió a causa de unos disparos en junio

ALMERÍA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación por el incendio de una casa deshabitada durante la madrugada de este miércoles en la pedanía de Puente del Río, en Adra (Almería), donde el pasado 2 de junio falleció un joven de 22 años tras ser tiroteado a causa del volumen de la música.

"Evidentemente se trata de unas circunstancias que hay que esclarecer", ha reconocido a preguntas de los medios el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, quien ha señalado que el incendio no ha dejado heridos y ha sido sofocado por los bomberos.

En concreto, según han trasladado a Europa Press fuentes del servicio unificado de emergencias 112 Andalucía, las llamas fueron advertidas sobre las 1,30 horas en una vivienda abandonada ubicada en la calle Barrio Alto de la pedanía abderitana, por lo que se alertó a Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil y Bomberos del Poniente.

Martín ha explicado que el incendio no afectó a ninguna otra vivienda de la zona de la que, tras el crimen del pasado mes de junio, varias familias abandonaron las viviendas de la localidad para evitar represalias, si bien algunas de ellas anunciaron su intención de regresar de forma paulatina durante el verano mientras que la investigación para dar con el autor material de los disparos, con Saúl 'El viejo' como principal sospechoso, sigue abierta.

Por el momento, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 1 de Berja solo ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los miembros del 'clan de los Saules' que se entregó a las autoridades por su presunta participación en los hechos.

Las familias del 'clan de Los Saules' se marcharon de Puente del Río, donde también ardió un coche unos días después junto a la parroquia y donde varias casas fueron destrozadas. Posteriormente, se produjo un cruce de mensajes en redes sociales entre representantes de los implicados, de forma que los allegados de los sospechosos aseguraron que todo se encuadraba en un "accidente"; versión rechazada por la familia de la víctima.