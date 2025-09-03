Investigan como intento de homicidio de un hombre a su esposa el incendio de su casa de Roquetas de Mar (Almería)

Archivo - Hospital Universitario Poniente de El Ejido (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil investiga como un intento de homicidio de un hombre hacia su mujer el incendio de una vivienda durante la pasada noche en Roquetas de Mar (Almería), en el que ambos miembros de la pareja, de unos 80 años, resultaron heridos.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la investigación abierta ante un incendio, que, según los primeros indicios, sería intencionado y habría sido provocado por el varón, quien sufre heridas graves. La mujer, también hospitalizada, padece heridas leves.

Según ha informado el 112 en un comunicado, los vecinos dieron la voz de alerta a este teléfono de emergencias pasadas las 22,00 horas para informar de un fuego declarado en un piso de la tercera planta de la calle Géminis del municipio roquetero.

Según los testimonios aportados, en el interior de la vivienda se encontraban dos personas que necesitaban asistencia médica. Además, los alertantes notificaron que habían escuchado explosiones en el inmueble.

Rápidamente, la sala coordinadora activó a los Bomberos del Consorcio de Poniente, a la Guardia Civil, Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que trasladó al lugar una UVI móvil y un equipo médico. A causa del fuego, un hombre y una mujer han resultado heridos por quemaduras y han precisado traslado al hospital de Poniente.

Fuentes de Bomberos han informado de que se investigan las causas del incendio, que, además, ha causado daños en las ventanas y muebles de la vivienda.