Investigan el robo de madrugada a una joyería de Níjar (Almería) a través de un alunizaje

NÍJAR (ALMERÍA), 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el robo que ha tenido lugar en la madrugada de este martes en una joyería de Campohermoso, en Níjar (Almería) a la que los sospechosos han accedido mediante un alunizaje tras empotrar su vehículo contra el establecimiento.

Los hechos han tenido lugar poco antes de las 3,30 horas en el establecimiento situado en la Avenida de las Negras, donde algunos testigos pudieron ver a varias personas perpetrar el asalto al comercio de joyas.

Fuentes de la Comandancia han confirmado a Europa Press que se ha abierto una investigación para tratar de recuperar el botín y localizar a los responsables sin que, por el momento, se hayan practicado detenciones.

En este sentido, los agentes han explorado el lugar de los hechos y recopilan posibles imágenes de cámaras de seguridad y videovigilancia de la zona para dar con el vehículo empleado y sus ocupantes.