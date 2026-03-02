Investigan a tres vecinos de Murcia por pesca furtiva en Cabo de Gata (Almería) de especies protegidas

Archivo - Playa de los Escullos, en Níjar (Almería). - JUNTA - Archivo

ALMERÍA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga a tres vecinos de La Unión (Murcia) por delitos contra el medio ambiente, furtivismo y pesca ilegal, entre otros, después de que fueran localizados con casi cien kilos de pescado, crustáceos y moluscos, algunos de ellos de especies protegidas, que habían obtenido de madrugada en aguas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar (Almería).

Fuentes de la investigación han indicado a Europa Press que la intervención permitió incautarse de 99,5 kilos de corvina, sargos, doradas, lubinas y meros, así como pulpos, sepias y de cigarra de mar, cuya captuar es ilegal en la pesca recreativa y submarina.

Los involucrados carecía de títulos necesarios para poder realizar la pesca en la zona en la que fueron localizados, toda vez que los caladeros se ubican en espacios protegidos del parque natural.

Fue durante la madrugada del pasado 23 de febrero cuando los agentes que se encontraban en labores de vigilancia de la costa de Níjar recibieron un aviso ante la presencia de varios sospechosos con un vehículo que se encontraban en el litoral de Los Escullos.

Al llegar al lugar reseñado, los agentes localizaron un vehículo con el maletero abierto junto con una persona vestida con prendas impermeables y el motor de una embarcación, quien al ser preguntado por los agentes manifestó que había estado de pesca.

Así, los agentes exploraron los alrededores y localizaron a los pocos metros a otros dos sospechosos, uno de ellos también vestido de neopreno, así como varios útiles de pesca y combustible.

De igual modo, los agentes se percataron de la presencia de una embarcación neumática de unos cuatro metros de eslora junto a una nevera portátil que contenía una gran cantidad de pescado de grandes dimensiones.

Los investigados fueron conducidos a dependencias oficiales donde fueron identificados e informados de los delitos que se le atribuyen relativos al furtivismo nocturno mediante pesca submarina en un área restringida y con especies protegidas afectadas.