Jorge Martínez recibe el Capote de Paseo de la Feria de Almería 2023: "Siempre va a ser un recuerdo muy especial"

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, entrega el Capote de Paseo al diestro Jorge Martínez. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA

ALMERÍA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El torero Jorge Martínez ha recibido este jueves el Capote de Paseo que le acredita como triunfador de la Feria Taurina de Almería 2023, un galardón que ha calificado como "uno de los más especiales" al coincidir con el día de su alternativa, "ese día tan especial para los toreros donde se cumplen muchos sueños".

Causas extraordinarias derivadas de la licitación para la elaboración de este capote artesanal, a medida y a gusto del triunfador, han hecho que quedara desierta inicialmente, lo que ha retrasado el acto hasta este jueves, ha trasladado el Consistorio en una nota.

El acto se ha celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almería, como marca la tradición desde 1983, y ha contado con la presencia del jurado, miembros de la Corporación municipal, del Gobierno andaluz, así como familiares y amigos del diestro. El Capote ha sido entregado por la alcaldesa, María del Mar Vázquez.

"Dicen que no hay dos sin tres. Ojalá que tenga la oportunidad de ir a por el tercero pronto y que sean muchas veces las que tenga que venir aquí, a la casa de todos los almerienses, a recoger muchos capotes y que os pueda hacer disfrutar mucho", ha trasladado ante los presentes Martínez, quien ya consiguió este trofeo un año antes, en 2022, aunque en dicha ocasión fue como novillero.

En esta ocasión, a elección del matador, el Capote ha sido de color negro, en lugar del tradicional blanco que se le entrega a quienes lo ganan por primera vez. Como siempre, eso sí, llevaba bordada a mano la figura de la patrona de Almería, la Virgen del Mar. Se trata de una obra de arte que tiene el sello de la sastrería de Justo Algaba, "un clásico de la tradición y del estilo".

Jorge Martínez realizó el 21 de agosto de 2023 la mejor faena de la Feria Taurina de ese año al toro de nombre 'Jaleo', negro mulato, de 485 kilos, de la ganadería de El Parralejo, corrido en sexto lugar, segundo de su lote, "con el que se ganó los olés del público y los parabienes del jurado".

La regidora almeriense ha recordado aquella tarde "llena de arte, conexión y entrega" y ha señalado que "este Capote de Paseo supone para Jorge Martínez un paso más en una trayectoria ascendente, que se está ganando por derecho un sitio en el escalafón de los grandes".

Asimismo, ha destacado que "es una alegría para la afición almeriense, que mantiene con el diestro una estrecha relación de afecto, por su condición de ex alumno de la Escuela Municipal Taurina, ese vivero de ilusión y de sueños que tan bien dirige el maestro Ruiz Manuel, que también nos acompaña hoy aquí".

Vázquez ha expresado que la Feria Taurina "es una seña de identidad cultural popular muy arraigada en Almería". "De hecho, nuestra Feria no se entiende sin sus tardes de toros en nuestra plaza, que acumula ya 138 años de vida y emociones compartidas, del mismo modo que no se entiende las tardes de toros en Almería sin sus mantones, sin su merienda y sin su público, amable y generoso, pero siempre exigente", ha asegurado.

Por ello, ha continuado, "para el Ayuntamiento de Almería colaborar en el mantenimiento y promoción de nuestra Feria taurina es un gesto natural de respaldo a un acontecimiento que conecta directa e íntimamente con una de nuestras tradiciones más queridas".

"Una cita anual que forma parte del marco cultural y afectivo de muchos almerienses, que entienden el mundo del toro como una parte de ese patrimonio común de la cultura y de la historia que nos une y que nos vincula", ha manifestado Vázquez antes de finalizar dándole la "enhorabuena" a Martínez y deseándole "verle muy pronto de vuelta en Almería".