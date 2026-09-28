José Antonio García Alcaina relevará a Francisco González Bellido como secretario general del PP de Almería

Junta Directiva Provincial del PP de Almería celebrada el pasado 22 de septiembre. - PP

ALMERÍA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación Provincial de Almería, José Antonio García Alcaina, será propuesto como próximo secretario general del PP de Almería, mientras que el actual secretario general, Francisco González Bellido, pasará a ser propuesto como vicesecretario general de Organización.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, a través de un vídeo difundido en sus redes sociales, en el que ha señalado que trabajan para que el próximo congreso provincial "sea el de la ilusión, el del compromiso, el de la unidad".

El dirigente 'popular' ha indicado además que configurarán "una candidatura amplia y diversa, como es la provincia de Almería", con el objetivo de "seguir trabajando por esta tierra".

El anuncio se produce después de que Fernández-Pacheco comunicara el pasado 22 de septiembre su decisión de presentarse al decimoquinto Congreso Provincial del PP, que se celebrará los días 7 y 8 de noviembre en Vera.

En aquella cita dio a conocer la composición del Comité Organizador del Congreso, que estará presidido por Manuel Guzmán y contará con Almudena Morales y Daniel Salcedo como vicepresidentes y Paco Álvarez como secretario, además de Mercedes Caballero como tesorera y diez vocales.