José Manuel López (PP) releva a Rodrigo Sánchez al frente del Ayuntamiento de Fines (Almería)

El nuevo alcalde de Fines (Almería), José Manuel López, sostiene el bastón de mando tras su elección en el pleno de investidura. - PP

FINES (ALMERÍA), 12 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Fines (Almería) ha elegido este jueves a José Manuel López (PP) como nuevo alcalde del municipio, después de la dimisión el pasado mes de noviembre de Rodrigo Sánchez, que dejó el cargo tras más de 22 años al frente del Consistorio, tras haber sido detenido y puesto en libertad con cargos en el marco del caso 'Mascarillas'.

Durante su discurso de investidura, López ha agradecido el respaldo de los concejales que han votado a favor de su nombramiento y ha señalado su intención de continuar al frente del gobierno municipal durante el año y medio que resta de legislatura para "seguir trabajando" por los vecinos del municipio, desde la "cordialidad y el entendimiento".

El nuevo alcalde ha asegurado que le habría gustado que el relevo en la Alcaldía se hubiera producido "en otras circunstancias" y ha señalado que "en estos días mucha gente ha sido juez y verdugo, olvidándonos de un derecho constitucional como es la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia judicial firme". En este sentido, ha indicado que "evitar la confrontación e intentar que todo vuelva a la normalidad está en nuestras manos".

López ha manifestado que el equipo de gobierno de gobierno continuará con los proyectos pendientes y con actuaciones destinadas a mejorar el "día a día" del municipio. En el Pleno han estado presentes representantes del PP, entre ellos el secretario general del PP de Almería, Francisco González Bellido, además de alcaldes y concejales de la comarca, así como vecinos y familiares.

El regidor 'popular' ha tenido palabras de agradecimiento hacia Rodrigo Sánchez y ha señalado que es "imposible no acordarse" de quienes le han acompañado durante su trayectoria municipal, además de agradecer al exalcalde la oportunidad que le brindó para incorporarse a la vida política local.

Por su parte, Sánchez se ha despedido del cargo con un mensaje dirigido a los vecinos en el que ha afirmado que se marcha "con el corazón lleno de agradecimiento" tras una etapa que ha calificado de "inolvidable". "Nunca podré devolver el cariño que he sentido por todos vosotros", ha señalado, antes de asegurar que seguirá viviendo en el municipio y a disposición de sus vecinos.