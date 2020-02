Juan Marín "respeta" la decisión de Teresa Rodríguez, que no cree que afecte a la "estabilidad" en el Parlamento

Publicado 13/02/2020 12:06:32 CET

ALMERÍA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha manifestado este jueves su "respeto" a la decisión adoptada por la coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, quien no seguirá al frente de la formación al haber decidido no presentar candidatura para revalidar su liderazgo, toda vez que no cree que este aspecto afecte a la "estabilidad" del Parlamento andaluz, que es "absoluta".

En declaraciones a los medios antes de participar en una reunión en la Universidad de Almería, Marín ha declinado entrar en la decisión de quien "ha venido haciendo un trabajo muy intenso" hasta ahora en el Parlamento, sentido en el que ha señalado la relación que han mantenido a lo largo de los cincos años en los que él mismo fue portavoz parlamentario de Cs.

"Le deseo toda la suerte del mundo en cualquier cometido y proyecto que decida", ha expresado Marín, quien cree que esta decisión no va a afectar al trabajo que se realiza en la Cámara autonómica.

En esta línea, ha incidido en que el Gobierno andaluz va a "cumplir la legislatura al cien por ciento con todas las fuerzas políticas y vamos a cumplir los compromisos que hemos adquirido con todas las fuerzas políticas, pero fundamentalmente con los ciudadanos andaluces", ha asegurado.

Así, ha considerado que "otra cosa es que el nuevo portavoz tome la decisión de hacer una oposición más de confrontación que de aportación", lo que a su parecer "sería un error". Marín ha recordado que cuando en el PSOE-A Mario Jiménez pasó a "un segundo plano" no supuso que se cambiara "ni la estrategia, ni las iniciativas, ni los planteamientos".

"Los andaluces, por encima de todo, lo que valoran es la utilidad", ha ahondado Marín, quien cree que si la persona que sustituya a Rodríguez "entiende" este mensaje, le "irá bien" a la formación.