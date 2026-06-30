A juicio acusada de varias estafas mediante el alquiler de pisos ajenos en Almería con contratos falsificados

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto celebrar este miércoles el juicio contra una mujer acusada de estafar a varias personas a las que alquiló distintos pisos con contratos falsificados y cuyos verdaderos propietarios eran ajenos a estos hechos.

La Fiscalía prevé solicitar seis años de prisión para la acusada, a quien le constan al menos cinco condenas entre 2020 y 2022 por otras estafas, ante la presunta comisión de delito continuado de estafa en concurso con otro delito, también continuado, de falsedad en documento privado. También le reclama más de 17.000 euros en indemnizaciones por el dinero defraudado.

Según el escrito provisional de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la mujer alquiló una vivienda en enero de 2022 que, posteriormente, habría ofertado en una página web como propia, de modo que habría llegado incluso a firmar un contrato de alquiler con opción a compra con un interesado en hacerse con el inmueble.

El perjudicado, que durante septiembre del mismo año entregó a la mujer más de 6.000 euros, llegó a tener las llaves de la vivienda una vez firmó el contrato en el que la mujer habría hecho constar "mendazmente" como arrendador a su propio casero "imitando su firma" y haciendo creer que era su pareja.

El nuevo inquilino de la vivienda, tras firmar el contrato e instalarse, tuvo que abandonar al poco tiempo el inmueble al ser desalojado por el verdadero propietario del piso cuando ya había dado a la acusada más de 8.500 euros.

Por esas fechas, el mismo perjudicado había facilitado el teléfono de la acusada a su cuñada, quien también quería alquilar una casa. Así, tras contactar con ella por WhatsApp, la encausada le ofreció una vivienda en La Cañada que era propiedad de ocho hermanos sin tener el consentimiento de ninguno de ellos.

Tras ponerse de acuerdo sobre el precio, la acusada y la perjudicada firmaron un contrato de alquiler con opción a compra, por el que la primera recibió un ingreso de 7.000 euros. En la elaboración del contrato, la mujer habría falsificado la firma de los ocho hermanos, a quienes habría hecho pasar por sus tíos. En este caso, la víctima no llegó a vivir en la vivienda.

Además de estos dos casos, consta un tercero en el que una pareja se puso en contacto por teléfono con la acusada bajo la creencia de que se dedicaba a alquilar viviendas, de modo que llegaron a un acuerdo para adquirir bajo alquiler con opción a compra un tríplex cerca de la Avenida del Mediterráneo.

Los perjudicados le ingresaron en octubre de 2022 en concepto de reserva unos 1.500 euros para hacerse con la vivienda propiedad de una tercera totalmente ajena a los hechos, para lo que también les presentó un contrato que habría sido falsificado.

La mujer acumula hasta casi seis años en penas de prisión por delitos de estafa por los que ha sido condenada desde febrero de 2020 hasta enero de 2022, si bien hasta ahora ha obtenido el beneficio de la suspensión de la pena ya que, en ningún caso, ha superado los dos años de prisión. El juicio está previsto a partir de las 11,00 horas en la Sección Segunda.