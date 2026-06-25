A juicio el acusado de apuñalar a una niña en Almería tras intentar tres atracos a punta de cuchillo

Archivo - Ciudad de la Justicia de Almería. - Marian León - Europa Press - Archivo

ALMERÍA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Plaza 3 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería tiene previsto celebrar este viernes el juicio contra Y.B., el hombre acusado de haber acuchillado en el muslo a una menor para intentar arrebatarle el móvil tras haber intentado tres atracos a punta de navaja el 21 de abril en la zona de la Vega de Acá, en Almería.

En su escrito provisional de acusación, consultado por Europa Press, la Fiscalía tenía previsto solicitar para el investigado seis años de prisión por tres delitos de robo con violencia en tentativa así como tres meses de multa a razón de 12 euros diarios por un delito leve de lesiones, con la sustitución de algunas penas por su expulsión del territorio nacional.

Los hechos tuvieron lugar en las inmediaciones de un conocido restaurante situado en la calle Antonio Muñoz Zamora, donde el acusado se acercó a cuatro personas que salían del establecimiento con un cuchillo en la mano a quienes se habría acercado para "sustraerle sus pertenencias" mientras les gritaba.

No obstante, los afectados salieron corriendo del lugar y consiguieron introducirse en un vehículo en las proximidades pese a que habrían sido perseguidos por el acusado.

Ese mismo día, pero más tarde, el acusado se habría dirigido a otra mujer en la misma calle y también armado con el cuchillo, a la que habría exigido que le diese todo lo que llevase. El acusado no logró su propósito ya que la mujer consiguió refugiarse en un gimnasio de la zona.

Momentos después, en una calle cercana, el acusado se habría dirigido a una menor con el cuchillo y al grito de "amiga, teléfono ya". Según la acusación, el hombre forcejeó con la menor, quien se resistió y consiguió zafarse del acusado, si bien sufrió una herida en la pierna. El juicio está previsto en la Ciudad de la Justicia a partir de las 9,15 horas.