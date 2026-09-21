A juicio el acusado del maltrato a decenas de perros que abandonó en un cortijo de Berja (Almería)

Uno de los ejemplares rescatados. - EUROPA PRESS

ALMERÍA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Plaza 1 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Almería tiene previsto acoger el próximo viernes el juicio contra un hombre acusado de abandonar deliberadamente a decenas de perros en un cortijo de Berja (Almería) que, posteriormente, fueron encontrados en condiciones deplorables, desnutridos y con enfermedades, de modo que incluso algunos de ellos fallecieron.

Fuentes del caso han indicado a Europa Press que los rescates, que se efectuaron en dos tandas en el verano de 2019 --entre julio y septiembre--, permitieron recuperar a más de 30 perros de la finca, si bien diez de ellos murieron debido a la lamentable situación en la que se encontraban.

Aunque la Fiscalía tiene previsto solicitar un año de prisión por un delito continuado de maltrato animal así como tres años de inhabilitación para la tenencia de animales o para cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación con los mismos, algunas acusaciones van a pedir hasta 31 años de cárcel al individualizar los delitos de maltrato animal por cada uno de los canes afectados.

Según el Ministerio Público, desde una fecha indeterminada pero, al menos, hasta el 9 de septiembre de 2019, el acusado abandonó en un cortijo situado en el paraje de El Trebolar a un grupo de perros de diversas razas "de manera consciente" y a "sabiendas del sufrimiento que ello conllevaría" a los animales.

Los animales fueron dejados en "condiciones deplorables de alimentación y sanidad", lo que ocasionó a los mismos un "menoscabo" de sus facultades físicas y puso "en peligro su vida e integridad".

En concreto, a raíz de dicho comportamiento los animales sufrieron un estado de malnutrición avanzada, atrofia muscular, cojeras en extremidades, anemia, heridas infectadas, deshidratación, fiebre o diarreas sanguinolentas, entre otras patologías.

Los perros, que se encontraban llenos de parásitos, sufrieron un deterioro físico "severo" que "causó un sufrimiento relevante en los mismos", lo cual habría sido "conocido y aceptado por el acusado" a la hora de proceder al abandono.

Los canes fueron localizados en un cortijo en ruinas que carecía de vallado y techo, con somieres metálicos a modo de puertas en algunos casos. Dentro de las instalaciones había varias garrafas que se habían empleado como bebederos, pero con agua en "mal estado" así como restos de excrementos y de plásticos. En el lugar, además, se percibía un "fuerte olor a carne podrida".

Según los análisis realizados, algunos de los animales contaban con microchip y cartilla de identificación, de modo que el acusado aparecía como titular de los mismos. No obstante, otros carecían de esta identificación, aunque habrían sido reconocidos directamente por el acusado como suyos.

El juicio, que tendrá lugar en la Ciudad de la Justicia, está previsto a partir de las 9,15 horas del próximo 25 de septiembre.