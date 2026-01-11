A juicio en Almería un hombre acusado de realizar 17 transferencias no consentidas por más de 75.000 euros

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería acoge este lunes el juicio contra un hombre acusado de realizar hasta 17 transferencias bancarias no consentidas desde las cuentas de un tercero, por un importe total de 75.270 euros.

La Fiscalía tiene previsto solicitar cuatro años de prisión para el acusado, además de una multa de diez meses con una cuota diaria de doce euros, lo que asciende a 3.600 euros, por un delito continuado de estafa.

Según recoge el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación provisional, consultado por Europa Press, los hechos tuvieron lugar entre los días 14 y 18 de julio de 2017, cuando el acusado, "con ánimo de enriquecerse ilícitamente", habría efectuado esas transferencias desde cuentas de un tercero, sin su consentimiento y en perjuicio tanto del afectado, vecino de Pechina (Almería), como de la entidad bancaria.

Las operaciones se dirigieron a cuentas situadas en distintos países europeos, entre ellos Italia, Alemania, Francia y Holanda, así como a una cuenta en España de la que el propio procesado era titular.

Además, siempre según el Ministerio Público, el acusado efectuó dos transferencias por importe de 7.994 euros a una cuenta de otra entidad bancaria de su titularidad, además de dos extracciones en cajero por un total de 1.000 euros mediante una tarjeta asociada a dicha cuenta.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía interesa que el acusado indemnice a la entidad bancaria afectada por el importe total de las transferencias, si bien la entidad ya restituyó al perjudicado la cantidad sustraída, sin perjuicio de las cuantías que puedan concretarse en ejecución de sentencia.

La vista oral se celebrará a partir de las 10,00 horas ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería y está previsto que incluya la declaración del acusado y la práctica de la prueba admitida, conforme a lo previsto en el procedimiento.