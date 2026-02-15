A juicio diez acusados de prostitución, abuso y agresión sexual a menores, entre ellos dos policías de Almería

Archivo - Uno de los detenidos en la operación 'Terciaria' contra la prostitución de menores en Almería. - GUARDIA CIVIL - Archivo

ALMERÍA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial va a celebrar a partir del próximo martes el juicio contra diez acusados de prostitución, abuso y agresión sexual de varios menores entre 2018 y 2020, entre los que se encuentran un policía local de Adra y un alto cargo de la Policía Local de Almería, además de la hermana de una de las víctimas, que habría actuado como supuesta proxeneta.

La Fiscalía pide 45 años de prisión para la procesada por cinco delitos de prostitución y uno de maltrato al entender que fue ella quien, a principios de 2018, convención a tres amigas con edades comprendidas entre los 13 y 14 años para que "se vieran con hombres en reiteradas ocasiones", según recoge el escrito de acusación provisional consultado por Europa Press.

Las citas, que se gestaban por parte de la acusada a través de una web de contactos y por Skype, tenían inicialmente como objetivo participar en prácticas fetichistas y parafilias sexuales como "dejarse chupar los pies" a cambio de dinero, si bien los encuentros apalabrados previamente fueron subiendo de intensidad.

Así, la acusada habría propuesto a su hermana --que tenía 15 años en el momento de los hechos-- participar de esos encuentros, lo que aceptó hasta un día en el que le manifestó que no quería continuar. Ante esta negativa, la acusada le habría "golpeado por el cuerpo con un cable" y le habría con hablar con su madre si no seguía, de modo que "por temor" siguió con los servicios hasta que la sospechosa fue detenida en 2020.

La acusación pide diez años de prisión para un policía local de Adra --apartado después por el Ayuntamiento-- quien bajo su condición de agente propició un encuentro nocturno con una de las menores, a la que recogió con el vehículo policial en un punto convenido y la trasladó a la biblioteca municipal, de la que tenía llaves, de acuerdo con la Fiscalía.

Una vez en el interior de las instalaciones municipales, el agente habría agredido sexualmente a la menor conforme al acuerdo establecido con la otra acusada para, acto seguido, volver a llevarla con el coche patrulla hasta el lugar donde la menor debía ser recogida.

También se solicitan 24 años de cárcel para el otro agente, denominado 'Señor X', quien mantuvo contactos con la acusada entre enero de 2018 y mediados de 2020, de modo que se habría "aprovechado de su condición de agente de la autoridad" para tener encuentros sexuales con dos de las menores en su coche, quienes sabían que era policía.

UN EXMILITAR Y UN ENTRENADOR

Entre los perfiles de los acusados también figuran un entrenador de deporte base y un exmilitar, para el que la Fiscalía pide 20 años de cárcel acusado no solo de mantener encuentros con las menores sino también de haber propiciado a través de la supuesta proxeneta una cita con una de las víctimas y su novio, también menor, para que mantuvieran relaciones sexuales delante de él.

La acusación da cuenta de las citas que se tuvieron lugar en vehículos apartados, pisos, viviendas y otros espacios hasta las detenciones que la Guardia Civil realizó en el marco de la operación 'Terciaria' a raíz de la denuncia interpuesta por la madre de unas de las menores a ver una series de mensajes en su móvil que revelaban un comportamiento extraño en su hija.

Entre los acusados, la Fiscalía reclama una pena de hasta 54 años de cárcel --la más alta-- para un hombre acusado de tres delitos de prostitución y otros tres de agresión sexual por supuestos encuentros con las tres menores, aunque nunca con las tres al mismo tiempo.

Además de las condenas de prisión, la Fiscalía también interesa otras penas accesorias de libertad vigilada y alejamiento de las víctimas, así como inhabilitaciones para ejercer trabajos, oficios o actividades que conlleven contacto regular con menores, además de importantes indemnizaciones. El juicio, en la Sección Tercera, prevé cuatro días de sesiones para finalizar el 20 de febrero.