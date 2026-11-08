A juicio diez acusados de traficar con cocaína y hachís en varios inmuebles de Pescadería, en Almería

Archivo - Audiencia Provincial de Almería. - EUROPA PRESS - Archivo

ALMERÍA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Almería tiene previsto acoger desde este lunes el juicio contra diez acusados de traficar con estupefacientes, fundamentalmente cocaína y hachís, en varios inmuebles ubicados en el barrio de La Chanca y Pescadería, donde uno de ellos fue sorprendido cuando caminaba con 700 gramos de cocaína de gran pureza ocultos en un bolso.

La Fiscalía tiene previsto solicitar para cada uno de los acusados penas de cinco años y medio de cárcel por un delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño para la salud, excepto para uno de ellos que va a solicitar cuatro años y medio, conforme al escrito provisional de acusación consultado por Europa Press.

Fue el 22 de noviembre del pasado año cuando uno de los principales acusados fue sorprendido mientras caminaba por la calle Reverenda María Madre Micaela de Almería con más de 700 gramos de cocaína listos para suministrar a otras personas y que, en el mercando ilícito, habrían podido alcanzar un valor de más de 42.800 euros.

Los agentes consiguieron identificar a otras tres personas que habrían participado con el sospechoso en la preparación del estupefaciente en su domicilio, donde además habían establecido varias plantaciones 'indoor' de cannabis.

El sospechoso se habría dedicado a distribuir la cocaína a otros dos varones para la venta a terceros desde sus respectivos domicilios que, a finales del siguiente mes de enero y bajo autorización judicial, fueron registrados por los agentes de la Policía Nacional.

En total se practicaron registros en siete viviendas en las que se hallaron distintos tipos y cantidades de sustancias, además de varios teléfonos móviles, machetes y útiles destinados al cultivo y preparación del cannabis. También fueron encontradas casi 600 papelinas con cocaína y heroína, valoradas en casi 14.000 euros, preparadas para su venta.

Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía pide para los acusados el pago de una multa global de 158.000 euros con responsabilidad penal subsidiaria en caso de impago y la expulsión del territorio nacional de uno de ellos por diez años, en caso de condena, una vez se cumplan dos terceras partes de la pena.

El juicio, que prevé extenderse hasta el 11 de noviembre, arrancará a las 9,30 horas en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería.