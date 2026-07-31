Julia Ibáñez toma posesión como nueva alcaldesa de El Ejido (Almería): "Seremos cercanos y humildes, pero ambiciosos"

La nueva alcaldesa de El Ejido (Almería), Julia Ibañez, sostiene el bastón de mando tras tomar posesión del cargo. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

EL EJIDO (ALMERÍA), 31 (EUROPA PRESS)

Julia Ibáñez (PP) ha tomado posesión este viernes como alcaldesa de El Ejido (Almería) tras obtener el respaldo de la mayoría absoluta del pleno y ha asegurado que su equipo de gobierno trabajará "sin improvisaciones" y desde la "planificación permanente", con la agricultura, el agua, la vivienda, la reducción de la presión fiscal y la cohesión social entre los principales retos de la nueva etapa.

"Seremos cercanos y humildes, pero ambiciosos con El Ejido", ha resumido Ibáñez durante su discurso previo a la votación secreta, en la que ha obtenido 15 de los 24 votos emitidos para asumir la Alcaldía durante el resto del mandato municipal. La candidata de Vox, Beatriz Sánchez, ha recibido seis apoyos y se han contabilizado tres votos en blanco, mientras que el PSOE no ha presentado candidatura.

La nueva regidora, concejal desde 2011 y parlamentaria andaluza desde 2022, ha accedido a la Alcaldía después de que Francisco Góngora renunciara al cargo y a su acta de concejal para asumir la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia. Ibáñez se ha convertido, además, en la primera mujer en asumir la Alcaldía desde la constitución del Ayuntamiento.

Durante su intervención, ha reconocido el carácter "excepcional" de un relevo que la Corporación "no había previsto", aunque lo ha encuadrado en la "normalidad democrática" de las instituciones y en la forma en que sus compañeros entienden el servicio público, "sin personalismos y desde el trabajo en equipo".

En este sentido, ha dedicado sus primeras palabras a Góngora, a quien ha trasladado su "amplia y profunda gratitud" por su labor durante 15 años al frente del consistorio ejidense y le ha deseado "el mayor de los éxitos" en su nueva responsabilidad.

La alcaldesa ha defendido que los retos de futuro del municipio "exceden de cualquier legítima diferencia partidista" y exigen "la mayor cohesión institucional", por lo que ha comprometido su colaboración con el resto de grupos políticos.

La situación económica del Ayuntamiento será el punto de partida de la nueva etapa. Ibáñez ha destacado que el gobierno local ha reducido en un 80 por ciento la deuda, que superaba los 400 millones de euros, lo que ha permitido recuperar la "credibilidad, la estabilidad y la capacidad de inversión".

En este sentido, la regidora ha anunciado una revisión de la política fiscal municipal para reducir, "siempre que sea posible" y dentro del marco legal, la presión sobre los ciudadanos y las empresas. "Queremos que El Ejido siga siendo ese municipio en el que emprender, invertir y generar empleo resulta ventajoso", ha subrayado.

RETOS DE FUTURO

En el plano económico, Ibáñez ha situado entre sus principales retos el fortalecimiento de la agricultura, a la que ha definido como el "corazón económico y social" del municipio.

La alcaldesa también ha comprometido el apoyo institucional a las reivindicaciones de agricultores y organizaciones agrarias ante las normas y acuerdos que resulten perjudiciales para el sector.

El agua continuará como otro de los "grandes retos" del mandato. El Consistorio coordinará con las administraciones competentes las actuaciones sobre el ciclo integral, los tratamientos terciarios, la desalación, la reutilización de aguas residuales depuradas y la modernización de los sistemas de riego.

Ibáñez ha reclamado una "mayor implicación" del Gobierno central en materia de desalación y mecanismos ágiles para la concesión de ayudas e indemnizaciones cuando se produzcan daños en las estructuras productivas o en las cosechas.

La alcaldesa ha apostado por diversificar la economía mediante un turismo "sostenible y de calidad", reforzar la colaboración público-privada y simplificar los trámites administrativos que dependan del Ayuntamiento. "Simplificar no es desregular ni crear inseguridad jurídica, es ser operativo", ha precisado.

Asimismo, ha situado el acceso de los jóvenes a la vivienda entre los asuntos prioritarios y ha reclamado la implicación de todas las administraciones para mejorar las infraestructuras educativas, culturales, deportivas, sociales y sanitarias.

En materia de convivencia, Ibáñez ha definido El Ejido como un municipio de acogida cuya diversidad constituye una "riqueza incuestionable", aunque ha defendido una integración "efectiva y ordenada, nunca improvisada".

RESPALDO DEL PP Y DE LA JUNTA

La toma de posesión ha contado con la asistencia de autoridades y representantes de distintos ámbitos, entre ellos el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco; la consejera de Educación, María del Carmen Castillo; el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo; el presidente de la Diputación de Almería, José Antonio García Alcaina, y la presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería (APA), Rosario Soto.

Antes del pleno, Repullo ha afirmado que la toma de posesión de Ibáñez ha convertido la jornada en un día "especial" para el PP andaluz y ha destacado el trabajo que ha desarrollado como concejal y como parlamentaria autonómica.

El secretario general del PP andaluz ha señalado que Ibáñez representa una forma de hacer política que apuesta por la "estabilidad" y por estar "cerca de la gente", y ha expresado su confianza en que dé continuidad a la gestión de Góngora, a quien ha definido como una persona "volcada por su pueblo".

Por su parte, Fernández-Pacheco ha encuadrado el relevo entre Góngora e Ibáñez en un "acto de normalidad democrática" y ha definido a la nueva alcaldesa como "una mujer joven, preparada, con una gran experiencia de gestión municipal en este consistorio".