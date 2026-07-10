La Junta decreta tres días de luto oficial por las víctimas del incendio en Los Gallardos (Almería)

Archivo - La bandera de Andalucía ondea a media asta en el Parlamento andaluz. Imagen de archivo. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha decretado tres días de luto oficial por las doce personas fallecidas por el incendio forestal en Los Gallardos (Almería) desde las 00,00 horas de este viernes, 10 de julio, hasta la medianoche del próximo domingo, 12 de julio.

Así aparece publicado en un Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) extraordinario publicado este viernes en el que también se recoge que durante los días de luto oficial la bandera de Andalucía ondeará a media asta en el exterior de los edificios públicos donde su uso sea obligatorio.

El Gobierno andaluz ha elevado a doce el número de personas que han perdido la vida en el incendio que se originó durante la tarde de este jueves y por el que hay además otras 23 personas no localizadas.

Así lo ha trasladado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado que se ha instalado en el parque de bomberos de Turre (Almería) para coordinar las labores de extinción y protección derivadas de este incendio. Ha señalado que todo apunta a que el incendio tardará "varios días" en ser controlado.

Con 3.200 hectáreas en este momento quemadas, se trata de un "incendio muy complicado, que se ha extendido como la pólvora" y que afecta a una oreografía del terreno con espacios muy escarpados, donde tienen difícil entrada los propios camiones autobombas y la maquinaria pesada. De hecho, según ha añadido, la UME está trabajando en la zona norte para hacer un dique de contención con la maquinaria pesada, pero no se puede entrar en ese área porque es "terriblemente escarpada y complicada".