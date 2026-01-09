La Junta exige al Gobierno que cumpla con las cláusulas espejo en el acuerdo UE-Mercosur para el campo andaluz

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, atiende a los medios durante el acto del XXV aniversario del Centro Tecnológico Tecnova, en Almería. - MARIAN LEÓN - EUROPA PRESS

ALMERÍA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha reclamado este viernes al Gobierno central que el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Mercosur garantice el cumplimiento de las cláusulas espejo y de reciprocidad, de forma que no se importen productos tratados de manera no permitida en Europa.

A preguntas de los periodistas en Almería, el consejero ha pedido "cautela" ante el acuerdo al considerar que aún existe "mucha información por conocer" y ha defendido que Andalucía, con una economía agraria "eminentemente exportadora y con vocación de seguir conquistando mercados, siempre está a favor de los tratados de libre comercio".

"Nosotros no tenemos miedo a competir con nadie, siempre que lo hagamos en igualdad de condiciones", ha afirmado Fernández-Pacheco, quien ha añadido que "apoyaremos Mercosur siempre que Mercosur garantice que Europa no va a importar productos que se tratan de manera que aquí está prohibida para los productores andaluces".

El titular andaluz de Agricultura ha insistido en que aún es necesario "leerse bien la letra pequeña" del acuerdo y ha exigido al Gobierno de España que garantice que la UE cumpla también con las cláusulas de salvaguardia, de forma que, "en el caso de que de Mercosur se importara algún producto tratado con fitosanitarios, hormonas u otras sustancias prohibidas en Europa, se cierre la frontera y los productores europeos no se vean perjudicados".