Junta impulsa la reparación de la pista deportiva de Dalías (Almería) y la modernización del bar de la piscina municipal

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, en una visita a Dalías (Almería). - JUNTA DE ANDALUCÍA

DALÍAS (ALMERÍA), 6 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, Rebeca Gómez, ha realizado una visita a la localidad de Dalías (Almería) para comprobar la marcha de las actuaciones que se están llevando a cabo, y que permitirán movilizar más de 73.000 euros en inversiones destinadas tanto a la recuperación de espacios afectados por fenómenos meteorológicos adversos como a la modernización de equipamientos municipales de uso social, deportivo y recreativo.

Según una nota remitida por la Junta, Gómez ha destacado que estas inversiones reflejan "la capacidad de las administraciones para trabajar de forma coordinada y ofrecer respuestas eficaces a las necesidades reales de los municipios".

"Cada euro que llega a nuestros pueblos se transforma en mejores servicios, espacios más seguros y nuevas oportunidades para los vecinos. Nuestro objetivo es que ningún municipio se quede atrás y que todos dispongan de herramientas para seguir creciendo y mejorando su calidad de vida", ha señalado.

Entre las actuaciones más destacadas figura la nueva ayuda tramitada en 2026 para hacer frente a los daños ocasionados por las borrascas que afectaron a Andalucía entre el 23 de enero y el 16 de febrero de este año. Gracias a esta línea extraordinaria de financiación, el Ayuntamiento de Dalías llevará a cabo la reparación y acondicionamiento de la pista deportiva de Celín, situada en la calle Cerrillos, tras los graves desperfectos sufridos el pasado 31 de enero como consecuencia de los fuertes vientos y lluvias.

Los daños provocaron el doblado y desplazamiento de los anclajes de varios pilares del vallado perimetral de la instalación deportiva, ocasionando el colapso parcial del cerramiento y comprometiendo las condiciones de seguridad del recinto.

La actuación contará con una inversión total de 20.510,64 euros, de los que la Junta de Andalucía aportará 19.914,39 euros, financiando la práctica totalidad del proyecto, mientras que el Ayuntamiento asumirá la cuantía restante.

Los trabajos contemplan la reparación y reposición de los elementos dañados, así como el acondicionamiento integral de la instalación para garantizar su uso seguro por parte de vecinos, jóvenes y clubes deportivos.

"La rapidez en la respuesta institucional ante situaciones excepcionales es fundamental. Estas ayudas permiten que los municipios recuperen con agilidad infraestructuras esenciales para la convivencia y la práctica deportiva", ha subrayado la delegada.

A esta actuación se suma un importante proyecto de mejora del bar de la piscina municipal de Dalías, financiado a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) y cuya ejecución se desarrollará durante 2026.

La inversión supera los 53.000 euros y cuenta con financiación conjunta del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Almería y el Ayuntamiento de Dalías, en un ejemplo de cooperación institucional orientada al desarrollo local.

El proyecto permitirá ampliar las instalaciones existentes mediante la creación de nuevos espacios que dotarán al establecimiento de mayor amplitud y funcionalidad. Además, contempla la construcción de un aseo adaptado para personas con movilidad reducida y la modernización integral de la cocina, mejorando tanto las condiciones de trabajo como la calidad del servicio prestado.

El objetivo es convertir este equipamiento en un espacio de uso más amplio y continuado durante todo el año, reforzando su papel como punto de encuentro para vecinos y visitantes. "Invertir en infraestructuras municipales es invertir en cohesión social, en accesibilidad, en actividad económica y en bienestar. Son actuaciones que mejoran el día a día de los ciudadanos y fortalecen el atractivo de nuestros municipios", ha afirmado Rebeca Gómez.

Además de la mejora física de las instalaciones, la actuación financiada mediante el PFEA tendrá un impacto positivo en la economía local al favorecer la contratación de trabajadores del propio municipio durante la ejecución de las obras.

Los trabajos preparatorios ya han comenzado con las primeras actuaciones técnicas y de acondicionamiento del espacio, estando previsto que la fase principal de ejecución se desarrolle tras el periodo navideño para minimizar molestias y garantizar el correcto desarrollo de las obras.

Desde la Delegación Territorial se destaca que estas actuaciones son un ejemplo del papel que desempeñan las distintas líneas de financiación autonómica y estatal para impulsar la mejora continua de los municipios almerienses.