La Junta niega las carencias que señala el PSOE en las ambulancias de Almería y prevé duplicar las de tipo C

Archivo - Ambulancias del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería, en el Hospital La Inmaculada de Huércal-Overa. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

ALMERÍA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha rechazado las afirmaciones del PSOE de que 19 de las 25 ambulancias del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería carecen de equipamiento médico avanzado y ha asegurado que todas disponen del material necesario para prestar asistencia de Soporte Vital Avanzado, al tiempo que ha avanzado que el nuevo Plan Funcional prevé duplicar el número de ambulancias de tipo C.

En un comunicado remitido a los medios, la Delegación Territorial de Sanidad y Consumo ha calificado esta afirmación de "rotundamente falsa" y ha explicado que los vehículos cumplen una doble función, ya que actúan como vehículos de tipo C ante emergencias médicas y como A1 para traslados programados individuales con Técnico de Emergencias Sanitarias.

El Área ha asegurado que la atención crítica está "blindada en todo el territorio" y que el diseño funcional y el equipamiento de los vehículos se ajustan "de forma escrupulosa" al Real Decreto 836/2012, de 25 de mayo, que regula las características técnicas y la dotación del transporte sanitario por carretera.

En cuanto a Adra, la Administración autonómica ha negado que se haya retirado o dejado fuera de servicio alguna ambulancia y ha indicado que el municipio mantiene operativas sus dos unidades de tipo C, destinadas al transporte urgente y soporte vital, "exactamente igual que antes de la época estival". Asimismo, ha asegurado que no se ha suprimido ningún recurso en Berja ni en Laujar de Andarax.

La Junta ha explicado que la activación del transporte sanitario responde a prioridades asistenciales para mantener disponibles los recursos más avanzados ante situaciones de riesgo vital.

De este modo, las urgencias y emergencias de Adra se atienden con sus unidades de tipo C, con equipo médico o de enfermería, mientras que los traslados convencionales de pacientes estables que no necesitan acompañamiento ni soporte sanitario se coordinan a través de ambulancias de tipo A1 con base en El Ejido.

Según ha precisado, este sistema evita bloquear "de manera innecesaria" las ambulancias de emergencia en servicios de menor gravedad. En Berja y Laujar de Andarax se aplica el mismo protocolo, de forma que las urgencias de la Alpujarra quedan cubiertas por sus respectivas unidades de soporte vital y los traslados programados o no urgentes quedan a la espera de la unidad logística comarcal.