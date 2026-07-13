La Junta prevé una nueva desescalada del incendio de Los Gallardos (Almería), que "camina hacia el control"

Imágenes de la zona afectada por el incendio de Los Gallardos. A 12 de julio de 2026 en Los Gallardos, Almería (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

ALMERÍA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha estimado este lunes una nueva posible desescalada sobre la situación del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que "camina hacia el control y posterior extinción" tras cuatro jornadas de lucha contra las llamas por parte del Infoca, la UME y otros equipos operativos.

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, el consejero ha recordado que el fuego quedó estabilizado este domingo tras haber arrasado 7.000 hectáreas de terreno, de forma que "no hay llamas" y "tiene absoluta seguridad", lo que permitió abrir todas las carreteras y facilitar el regreso completo de los 1.600 evacuados.

Según el último reporte del Infoca, el incendio se mantiene en situación operativa 1 tras haberse estabilizado a las 11.00 horas de este domingo, por lo que sobre el terreno se mantienen 40 efectivos por tierra y tres vehículos autobomba en la mañana de este lunes.

El responsable andaluz de Emergencias han detallado que durante las últimas horas se han mantenido las condiciones "favorables" para mitigar el siniestro, con un viento "bajo" de entre 10 y 15 kilómetros por hora y una humedad relativa del 82 por ciento, lo que "favorece el trabajo de consolidación" que realizan los grupos de especialistas ante la posible aparición de puntos calientes.

De otro lado, el consejero ha lamentado la muerte de una mujer de 93 años de origen británico que se encontraba ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería con quemaduras en el 20 por ciento de su cuerpo y patalogías previas desde la noche del viernes, quien se suma a los otros 12 fallecidos en este siniestro. "Lamentablemente tenemos que trasladar nuestro pesar y el de todo el Gobierno andaluz a su familia y a sus amigos", ha añadido.

El titular andaluz de Presidencia ha incidido en la virulencia de este fuego, que se propagó a una gran velocidad de "cien metros por minuto", lo que le permitió avanzar 15 kilómetros en apenas hora y media y amplificarse a otros términos municipales como Bédar, Antas, Lubrín e incluso Sorbas. Según ha recordado, hasta 32 medios aéreos llegaron a actuar en una sola jornada para tratar de estabilizarlo.

MÁS DE 14.500 HECTÁREAS QUEMADAS

Sanz ha insistido en el año "verano francamente difícil" que se presenta en Andalucía donde, en lo que va de año, se acumulan 14.547 hectáreas quemadas en incendios forestales, lo que supone 9.500 más que el año anterior. Asimismo, se han realizado 426 intervenciones en incendios y conatos, esto es, 97 más que en las mismas fechas del año pasado.

"Hay que pensar en avanzar hacia una cultura de la prevención, una cultura de la autoprotección, una cultura de la responsabilidad", ha expuesto el consejero, quien cree que este episodio debe marcar un punto de inflexión y contemplar una tipología de incendios que puede "provocarse de nuevo en España en cualquier otro sitio".

Para Sanz, la evolución que ha experimentado el incendio de Los Gallardos "requiere que, desde el punto de vista científico, se analice claramente" al considerar que se han dado "muchas situaciones impredecibles" en cuanto a su transformación principalmente por el empuje del viento y la sequedad, lo que "hacen prácticamente nuevo" este modelo.

Además, ante este tipo de siniestros ha recalcado la importancia de seguir las "instrucciones", que no "recomendaciones", que se dan desde las administraciones públicas y que "son de obligado cumplimiento".

Así, cree que también hay que trabajar en esa "concienciación" y "convicción" por parte de los ciudadanos para hacer cumplir con las indicaciones que se dan ante una situación de emergencia, ya sea ante un "confinamiento" o bien una "evacuación". "El no cumplirlas puede provocar desgracias", ha apostillado.

ES-ALERT DEFENDIDO POR "HATERS"

El consejero ha vuelto a defender la actuación de la Administración al no haber activado el sistema de avisos inversos Es-Alert para alertar a la población repartida en pequeños núcleos y diseminados principalmente de Los Gallardos y Bédar al entender que el mensaje de evacuación hubiera llegado a poblaciones "que no tenían nada que ver o que no estaban afectadas".

"Solo los haters, solo los que no tienen ni idea de cómo funciona el Es-Alert, pueden seguir defendiendo algo que hubiera provocado situaciones francamente mucho más graves y seguramente con consecuencias mucho peores", ha insistido Sanz, quien ha recalcado que se guiaron por las recomendaciones de técnicos y expertos al respecto.

Asimismo, ha recordado la acción municipal realizada para afrontar la evacuación por distintas vías según el lugar del asentamiento. "Eso hay que trasladarlo, porque otra de las limitaciones del Es-Alert es el número de caracteres, que además en este caso había que ponerlo en inglés", ha añadido para defender que "el mensaje no hubiera valido", toda vez que parte de la telefonía "cayó".

RECUPERACIÓN DE LA ZONA

En cuanto a los planes para afrontar la recuperación de la zona, Sanz ha señalado que las familias constituyen una prioridad a la hora de atender sus necesidades, por lo que se abordarán actuaciones para restablecer vías de comunicación, servicios y viviendas.

En relación al ecosistema dañado, ha señalado que hay una parte "que se regenera de manera natural" mientras que en otra habrá que efectuar "políticas de regeneración" que dan sus frutos "en muy pocos años", sentido en el que ha puesto como ejemplo las actuaciones desarrolladas en Doñana.

"Lubrín tuvo un incendio terrible el año pasado también, es una zona donde se producen incendios todos los años", ha recordado para asegurar que se analizará específicamente ese área junto con el Ayuntamiento y los vecinos.